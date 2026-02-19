Torrent acoge este domingo la 13ª edición del Año Nuevo Chino en la Comunitat con una gran cabalgata

Este domingo 22 de febrero, Torrent acogerá la celebración del Año Nuevo Chino en la Comunitat Valenciana con la 13ª edición, que por primera vez tendrá lugar en la ciudad.

La programación arrancará a las 12:00 horas con la tradicional Ceremonia de la Fortuna Inaugural, un acto simbólico profundamente arraigado en la cultura china que incluye la pintada de la cara del dragón, que representa la activación de la energía, la prosperidad y la buena suerte.

Tras la ceremonia, el público podrá disfrutar de más de 15 actuaciones de grupos artísticos que representarán diferentes danzas tradicionales chinas, mostrando la riqueza cultural y el patrimonio milenario del país asiático.

Durante toda la jornada, la plaza de la Unión Musical acogerá más de 22 puestos dedicados a la representación de la cultura y la tradición china, así como food trucks con gastronomía típica.

Además, se llevará a cabo la exhibición y presentación del nuevo modelo de coche eléctrico del grupo Omoda, que podrá verse por primera vez en las calles de Torrent, convirtiendo la ciudad en escaparate de innovación y movilidad sostenible.

La gran cabalgata comenzará a las 18:00 horas desde la avenida junto al Ficus, en la puerta del consistorio municipal, y recorrerá la ciudad hasta finalizar en la plaza de la Unión Musical.

En ella participarán más de 400 personas, entre ellas las máximas representantes de la ciudad, que desfilarán en 12 carrozas. El desfile estará precedido por un espectacular correfoc que añadirá emoción y simbolismo al arranque de la comitiva.

A lo largo del día se repartirán hasta 7.000 boletos por la ciudad, de los cuales más de 5.000 se distribuirán durante la cabalgata de la tarde.

La jornada culminará en la plaza de la Unión Musical con la ceremonia de clausura y un gran sorteo que incluirá cenas en la restauración local, móviles, tablets, neveras, televisiones y otros premios.

Además, como gesto de identidad local, se repartirá chocolate de Torrent entre los asistentes a la cabalgata.

"Orgullo para la ciudad"

La alcaldesa de la localidad, Amparo Folgado, ha destacado que "es un orgullo para nuestra ciudad acoger por primera vez esta gran celebración que ya es un referente en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha subrayado que "la implicación de la comunidad china en la vida económica y social de Torrent es fundamental. Este Año Nuevo Chino no solo es una fiesta cultural, sino también una oportunidad para seguir construyendo puentes, generar actividad en el comercio local y proyectar la imagen de nuestra ciudad".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou, ha señalado que “celebrar esta 13ª edición en Torrent supone un paso muy importante para nuestra comunidad".

Zhou ha añadido que "el Año Nuevo Chino es un momento de renovación, esperanza y prosperidad. Que Torrent nos haya abierto sus puertas demuestra la excelente relación institucional y el espíritu integrador de la ciudad".