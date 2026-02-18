El precioso pueblo de Castellón cuyo restaurante revalida sus 2 Soles Repsol: "Una experiencia, si tienes prisa no vengas"

Cuando alguien quiere descubrir nuevos restaurantes con encanto y una cocina sorprendente consulta la Guía Repsol. No solo sirve para encontrar opciones gastronómicas de todo tipo, sino también para conocer nuevos pueblos y lugares que merecen la pena visitar.

Uno de los que ha vuelto a renovar un año más el reconocimiento de la Guía, sus dos Soles Repsol, es el restaurante Cal Paradís; lo que lo ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos de la Comunitat Valenciana.

Pero, además de su excelsa cocina, la reelección de Cal Paradís pone en el mapa al municipio en el que se encuentra. Ubicado en la provincia de Castellón, el establecimiento es uno de los principales reclamos de la localidad de la Vall d'Alba.

Situado en la comarca de la Plana Alta, cuenta con una población de tan solo 3.218 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de una localidad del interior de la provincia que destaca especialmente por su entorno natural y por la tranquilidad que se respira en sus calles, todas ellas repletas de patrimonio histórico digno de visitar.

En el término municipal, uno de sus principales atractivos es la Ermita de San Cristóbal, construida recientemente y situada en un entorno natural con magníficas vistas al municipio. Además, cuenta con paelleros, piscina y es ideal para disfrutar en familia.

El municipio también destaca por su patrimonio histórico, como la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, donde se conserva un lienzo del siglo XVIII de gran valor artístico.

Imagen aérea de la localidad. Turisme CV

En el entorno natural es posible recorrer rutas como les Sènies, els Aljubs o les Muntanyes, que permiten descubrir antiguas construcciones hidráulicas y paisajes de sierra.

Además, su calendario festivo incluye romerías, ferias y celebraciones patronales. En abril tiene lugar la Semana Santa, mientras que en mayo se celebra la Romería a la Ermita de San Cristóbal o las fiestas de Sant Antoni Montalba y Sant Jaume. A finales de agosto se prepara su semana cultural y fiestas patronales

Cal Paradís

Sin duda, el otro gran atractivo es gastronómico con el restaurante Cal Paradís como referencia. El establecimiento ha revalidado el galardón premiado por su trayectoria arraigada al territorio y su evolución constante.

"Es un sitio inesperado que está en un lugar apartado, rico gastronómicamente pero poco visitado por turistas. Gratísimo de descubrir", asegura la Guía Repsol. Eso sí, advierte de que es "una experiencia". "Si tienes prisa no vengas", subraya.

El restaurante de Miguel Barrera, con una propuesta mediterránea, dio el paso de servir menús a diseñar una propuesta gastronómica como tal, la que ya atesora dos Soles Repsol y una Estrella Michelin.

La propuesta gastronómica de Cal Paradís se fundamenta en el producto de proximidad. Verduras de temporada, pescados del litoral castellonense, carnes del interior y trufa negra articulan una carta que dialoga con el paisaje mediterráneo y su despensa.

La Guía Repsol también destaca que el chef "trabaja con productos de la temporada y del entorno para ofrecer una carta moderna y creativa, pero llena de sabores de la tierra".