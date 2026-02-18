El nuevo local del chef Ricard Camarena abrirá sus puertas en un barrio de Valencia: "Es dar una vuelta al bar de toda la vida"

NO BAR. Así es como el chef Ricard Camarena ha decidido denominar a su nuevo proyecto que se ubicará en Kora Lluna, el complejo de flex living de Kora Living en el barrio de El Cabanyal-Canyamelar de Valencia.

El nuevo espacio tiene prevista su fecha de apertura para mediados de marzo de este año y quieren que se convierta en "un punto de encuentro" por excelencia en la zona.

El nombre de la nueva propuesta, firmada por Ricard, es toda una declaración de intenciones desde su nacimiento.

La nueva marca conecta así con una idea que el valenciano tenía muy clara desde hace tiempo. "Me interesa revisar formatos que todo el mundo conoce, en este caso el bar de toda la vida, y convertirlos en algo nuevo, sin perder su esencia", explica.

Ya lo hizo en 2012 cuando arrancó Central Bar en el Mercado Central: "Mantuvimos la esencia de bar de mercado, pero le quisimos dar nuestro toque con platos de cuchara, guisos, principales y postres".

Nueve años más tarde, en 2021, abrió el BAR X en el Mercado de Colón, otro bar en el que quisieron "ir más allá de un simple cambio en la carta".

"Como el espacio lo permitía, propusimos una cocina non stop de 12 del mediodía a 12 de la noche todos los días de la semana", recuerda.

"Vuelta de tuerca"

Cinco años después llega NO BAR "para seguir revolucionando el concepto del bar y dar una vuelta de tuerca más".

"Un local más grande, un horario más amplio, abierto todos los días, para dar desayunos, almuerzos, aperitivos, comidas, meriendas, tardeo y cenas", adelanta Camarena.

La carta que se propone en el nuevo espacio será, en sus palabras, "totalmente diferente a todo lo que tenemos y al mismo tiempo complementaria".

No Bar, la nueva propuesta de Ricard Camarena. EE

El chef vuelve a revisar el formato del bar para adaptarlo a los nuevos tiempos, "pero siempre manteniendo su esencia", reitera.

"NO BAR es una invitación a acudir sin plan, ya que no se admitirán reservas, a dejar de seguir fórmulas y a volver a lo esencial. "Sentarte, pedir lo que te apetece y dejar que el momento mande", indica Ricard.

El cocinero está convencido de que la gente está "un poco cansada" de los sitios donde parece que "tienes que estudiar antes de ir, de lugares donde todo viene con instrucciones". "Queremos huir de los corsés", asevera.

Por eso, NO BAR propone otra cosa, "más libertad y flexibilidad y menos guión y solemnidad". "Vienes cuando quieres, tomas lo que te guste y tú decides lo que te gastas", agrega.

Por esos motivos, el local abrirá todos los días y contará con un amplio horario y una carta flexible, pensada para compartir y disfrutar. La apertura está prevista para mediados de marzo de 2026.

Sexta marca

NO BAR será la sexta marca de Ricard Camarena en la ciudad de Valencia. La nueva propuesta se añade a Ricard Camarena Restaurant, el buque insignia gastronómico; Canalla Bistro, su propuesta más ecléctica; Central Bar, el bar del Mercado Central; HABITUAL, su propuesta más mediterránea, y el BAR X, el divertido bar del Mercado de Colón con cocina abierta 12 horas.

La nueva propuesta en El Cabanyal-Canyamelar se ubica dentro de Kora Lluna, en el distrito de Poblats Marítims, un complejo concebido para nuevas formas de viajar y vivir con estancias flexibles, vida compartida y comunidad.

El complejo cuenta con 428 estudios y apartamentos, y más de 3.000 m2 de zonas comunes.

Camarena ya avanzó, cuando se anunció el acuerdo entre ambas compañías, la voluntad de que este proyecto no se quede "puertas adentro", sino que respire barrio y ciudad.

"Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria… de los vecinos del barrio y de toda la ciudad", declara.

Desde Kora Living enmarcaron la colaboración dentro de su visión de hotelería consciente y de espacios que mezclan diseño, comunidad y vida mediterránea.