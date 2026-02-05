D. Valentino conquista Valencia en su fin de gira y se sincera con su tema más personal: "Salí del pozo. No estáis solos"

D. Valentino es de esos artistas que atraviesan el alma. Más si cabe si juega en casa, en su Valencia, arropado por familia, amigos de toda la vida y su pareja; y con un fin de gira de Rosa&Rojo y CIAO! que sabe a gloria.

Desde que empezó a publicar sus primeros sencillos en 2021, no ha dejado de sumar adeptos. Llenó la sala La Riviera en Madrid hace apenas una semana y lo volvió a demostrar en el primero de los dos conciertos previstos en el Auditorio Roig Arena.

Con las primeras notas de Llegan los 0s, el artista valenciano salió al escenario con una energía que deja claro que el concierto promete. Lo que vino después fue una declaración de amor a su público, especialmente cuando se sinceró con su tema más personal, Entre la luna y yo.

"Bueno, mi gente, esta canción me gustaría dedicárosla a vosotros. La hice el año pasado. Estaba un poco mal, flojo y, gracias a gente que me apoyaba, familia y vosotros, he conseguido salir del pozo. No estáis solos aunque creáis que sí. Siempre hay alguien cogiéndoos la mano", confesó ante un Roig Arena totalmente entregado.

Coreadas al unísono por sus seguidores, 22 canciones más dieron forma a un espectáculo tan emocional como enérgico.

El tramo final del show, marcado por temas como Koro-Sensei y Otra noche más han precedido un cierre por todo lo alto, con PrettyGyal y why, dos de las composiciones más emblemáticas de su carrera, que desataron la locura final entre un público que no dejó de cantar ni un verso.

El lanzamiento de cinco álbumes y varios EP en tan solo tres años avalan su propuesta musical, que bebe del trap y del R&B y que lo han convertido en referente para las nuevas generaciones de jóvenes.

Un mar de móviles se alzaba tema tras tema para inmortalizar el momento, el síntoma de una generación Z que ya no concibe un recuerdo sin pantalla de por medio.

Paradójicamente, aunque los conciertos parezcan haberse convertido antes en conseguir un vídeo que en bailotear, a D. Valentino se le conoció precisamente así: a través de las redes sociales. Y, en parte, gracias a ellas, cierra su gira con varios 'sold outs'.