Los valencianos tendrán 11 días menos para comer churros en Fallas: "La apertura se retrasa para evitar molestias a vecinos"

Los valencianos y visitantes tendrán menos días para disfrutar de un dulce tan típico y sabroso como son los churros -y todo lo similar- durante las Fallas de este año. En concreto, once días menos.

Así lo ha anunciado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, que justifica esta decisión para beneficiar al vecindario: "La apertura se retrasa para evitar molestias a vecinos".

Además, Ballester ha destacado que el Ayuntamiento de Valencia ha autorizado a las comisiones falleras un total de 146 churrerías para las Fallas.

El consistorio ha determinado que las churrerías podrán abrir a partir del 2 de marzo. Esto significa que se podrán comer churros, buñuelos y chocolate once días más tarde que las pasadas fiestas.

"Esta decisión se adopta en la reunión de la Mesa de Diálogo de las Fallas para evitar molestias al vecindario", explica Ballester.

Es decir, que la decisión de que las churrerías abran menos días no es única y personal del concejal, sino que se basa en las reuniones de esta Mesa de Diálogo.

Se trata del organismo consultivo de la Junta Central Fallera (JCF) y el Ayuntamiento, que se reúne para anticipar el bando fallero y organizar la fiesta.

Además, planifican el calendario escolar y las normativas de seguridad, y buscan consensuar la convivencia durante los días de Fallas.

Para 2026 se ha decidido que los puestos de churros permanezcan abiertos un total de 17 días, entre el 2 y el 19 de marzo.

El concejal ha explicado que, habitualmente, las paradas abren el fin de semana de la Cridà, que este año es el domingo 22 de febrero.

Por ser tan temprano, explica "se ha decidido trasladar la autorización al siguiente fin de semana, puesto que la semana entre la Cridà y el inicio del mes de marzo no existe actividad festiva en la calle".

Ballester ha recordado que el trámite para adquirir los permisos se cerró a finales de noviembre de 2025 y se adelantó respecto a años anteriores, al igual que la solicitud de autorización para la concesión de espacios de dominio público.

Asimismo, apunta que la respuesta sobre la autorización de las paradas se ha adelantado a principios del mes de febrero, cuando el año pasado "se comunicaron a mitad del mismo mes".