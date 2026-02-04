El festival Medusa confirma 130 DJs y 12 'bombazos' para revalidar su corona como rey de la música electrónica

Cada año se supera, y este 2026 no iba a ser menos. Medusa quiere revalidar su corona como rey de la música electrónica en su 12.ª edición. Y lo hará con 130 DJs y 12 auténticos 'bombazos'.

El festival de electrónica más multitudinario de España completa una nutrida batería de confirmaciones que dejan su programación musical prácticamente apuntalada para los próximos días 13 al 17 de agosto en la Playa de Cullera.

Las últimas novedades en sumarse al cartel son pesos pesados de la escena electrónica internacional como Carl Cox, Miss Monique, Hugel, James Hype, 4 Of A Kind, Fantasm, Marco Carola o Mau P. En total, este martes ha anunciado los nombres de 130 artistas, casi el cartel completo.

Durante cuatro días de música y fiesta a orillas del Mediterráneo, el festival acogerá todos los géneros, desde Techno, EDM, Trance, Hardstyle y hasta Remember.

En esta edición, los ritmos que más crecen son, por un lado, el House (y todos sus derivados: Tech House, Latin House, Afro House...); y, por otro, el Hard Techno/Hard Groove, el sonido acelerado y sin concesiones, que es el estilo musical de bandera de la Gen Z (18-25 años).

Tras alzarse recientemente como mejor festival de España en los Premios Nacionales de Música Electrónica – Vicious Music Awards, el desafío para este verano es revalidar su corona como líder del circuito veraniego.

Por ello, la organización se ha esforzado en confeccionar un cartel "artístico explosivo", lleno de sorpresas y marcas líderes, y con presencia de las figuras que actualmente más suenan en clubes y festivales de todo el mundo.

Al margen del icono musical Tiësto, que ya fue anunciado a principios del pasado diciembre, estos son los 12 'bombazos' del primer gran avance de cartel de Medusa 2026:

Carl Cox : El británico es una figura legendaria de la electrónica y uno de los disc jockeys más influyentes de la historia. Un mito viviente en Ibiza, su energía arrolladora, su técnica impecable y su carisma lo han convertido en el artista de Techno y House por el que se pelean todos los festivales del mundo.

Miss Monique : La ucraniana del pelo verde es uno de los emblemas del sonido Melodic Techno y Progressive House. Alcanzó fama global con sus sesiones por YouTube y la catapultaron a los mejores escenarios del planeta, como la residencia semanal que el verano pasado tuvo en la discoteca Hï Ibiza.

Hugel : El DJ y productor musical francés es uno de los líderes de la gran ola actual del Latin y Afro House. Saltó a la fama con un aplaudido remix del clásico Bella Ciao y sus sesiones irradian sensualidad.

James Hype : Originario de Liverpool y reconocido por su extraordinaria habilidad técnica y su enfoque en el mixing en vivo, su enérgico sonido House es capaz de reventar la pista de baile.

4444 Four Of A Kind : En la escena Hardstyle, una de las noticias más emocionantes del año es la unión de los dúos Sub Zero Project y D-Block & S-te-Fan en esta nueva formación. Los cuatro holandeses han anunciado media docena de fechas en clubes y festivales europeos. Medusa será uno de ellos.

Pastis y Buenri : El histórico dúo llegará a Cullera con el exclusivo tour Universo Mákina , con el que está recorriendo el país en compañía de la tercera pata del proyecto, DJ Sisu . Se trata de un espectáculo All Night Long, en el que los tres artistas, juntos en cabina, pinchan los temas que marcaron a varias generaciones.

Adrián Mills : El joven artista español es uno de los nombres más calientes del momento en la escena Hard Techno/Rave gracias a sus sets rápidos e industriales. En Medusa hará un takeover con su concepto 240KM/H , en el que dos DJs se desafían con las cabinas enfrentadas en formato Face 2 Face (F2F) .

Fantasm : Polémico, irreverente e indómito, este DJ de Los Ángeles combina el Techno oscuro y experimental con una puesta en escena agresiva y futurista.

Sara Landry : La californiana es una figura clave del Hard Techno contemporáneo, con una estética sonora industrial. Sus actuaciones destacan por su intensidad, narrativa oscura y fuerte conexión con la pista.

Marco Carola : El italiano, un clásico de los veranos en Ibiza, posee una legión de seguidores en nuestro país. Conocido por sus sets extensos y su groove hipnótico, es una leyenda viva del Tech House en Europa y EE. UU.

Mau P : El holandés Maurits Westveen es uno de los productores musicales más pinchados del planeta. En su faceta de DJ, se lo disputan desde Coachella a Tomorrowland por su sonido House directo y efectivo.

Wade: El magnético DJ sevillano, aunque afincado en Valencia, es uno de los más queridos de la tierra. Regresa a Medusa dos años después de su comentadísima aparición junto al tenor Francisco, que cantó el himno regional valenciano en versión psytrance: uno de los instantes más virales de la historia de Medusa.

Los 12 artistas 'bombazos' que desvela el Medusa para su 12a edición en 2026. EE

Cullera recibirá a más de 160.000 personas. Con un total de 130 nombres ya desvelados para esta 12ª edición, Medusa ha formado un cartel que constituye un escaparate representativo de las tendencias actuales de la música electrónica, y que recoge también el legado del movimiento dance de los últimos 40 años en la cuna del género, Valencia.

El evento se celebrará en agosto los días 13 (preparty), 14, 15, 16 (jornadas principales) y 17 (salida de la zona de descanso). La temática de este 2026 es Apsaras, "un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista".

Los abonos están a la venta en su página web, por menos de 90 € para tres días de fiesta (más uno adicional optativo), ocho escenarios y más de 100 artistas.