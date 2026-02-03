El único restaurante con huerto propio en plena ciudad de Valencia: "Podéis probar el arroz al horno servido en calabaza"

Muy poca gente lo sabe, pero en medio de los rascacielos de Cortes Valencianas se esconde el único restaurante que tiene huerto propio en plena capital, ubicado en la zona en que antaño regaban las acequias de Rascanya y Mestalla.

En Bajoqueta Bar cultivan sus propios alimentos y los presentan en platos muy valencianos, como el arroz al horno servido en calabaza, que tiene un precio de 35 euros y que, por su tamaño, pueden degustarlo perfectamente tres y hasta cuatro personas.

Para Jon, @zampinews_ en redes sociales, ha sido uno de sus primeros descubrimientos del año. "¿Por qué había tardado tanto tiempo en conocer este sitio?", se pregunta. Le otorga la puntuación de 4,4 sobre 5.

"Aunque ya lo hacen en muy pocos sitios, todavía aquí se puede pedir bajo previo encargo. Es un arroz que me encanta, con ese toque dulce de la calabaza", opina.

Pero si tiene que elegir, se queda con el arroz de tuétano de vaca (18,90€): "La potencia de sabor que tiene es brutal". Coincide también Mimi, otra foodie que le acompaña, que afirma que le encanta. "Es un espectáculo. Telita".

Y lo prueban en el que consideran "uno de los locales más bonitos de Valencia", con una decoración y una temática súper bien pensada, llena de guiños al producto y a la huerta valenciana.

Según los creadores de contenido, el establecimiento es "un auténtico homenaje a la huerta, absolutamente lleno de detalles", desde la mesa que es un antigua acequia (el agua pasa por delante suyo) a baldosas en el techo que les recuerdan a "la vista aérea del terreno valenciano".

Además de los arroces, también recomiendan la berenjena frita con mayo miel (8,90€), "apta para celíacos, muy crujiente por fuera y cremosa por dentro". "Es como comerse un churro de lo crujiente que está, pero por dentro queda super cremosa. Merece la pena", valoran.

Los foodies probaron la coca de sardina ahumada con titaina (6,90€), que concluyeron que tenía "un sabor potente" y alcachofa con jugo de carne y foie (12,50€). "No te va a crujir en la vida, si es lo que esperas. Todos los sabores integrados y se deshace al paladar", afirman.

Bajoqueta Bar tiene un Solete Repsol y ganó el Cacau d'Or 2024.