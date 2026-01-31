Vuelve el mercado medieval más esperado de 2026 al centro de Valencia: artesanía, gastronomía y bailes regionales

Los mercados medievales no solo se celebran en los pueblos de los alrededores de la ciudad. El centro de Valencia también es punto de encuentro de celebraciones y tradiciones históricas durante todo el año.

Una de ellas vuelve este fin de semana. Se trata del Mercado Tradicional de San Blas, que regresa a las calles del barrio de Ruzafa y se convierte en uno de los espacios más concurridos en la ciudad.

Desde el 30 de enero hasta el 1 de febrero de 2026, regresa una de las citas más antiguas y emblemáticas del calendario popular valenciano en una ubicación inmejorable.

Esta tradición tiene lugar en torno a la Iglesia de San Valero y San Vicente Mártir, ocupando las calles Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, junto al Mercado de Ruzafa, en pleno corazón del barrio.

Organizado por la comisión de la Falla Doctor Serrano–Carlos Cervera–Clero, el mercado combina comercio, tradición y cultura en un ambiente festivo único que atrae tanto a residentes como visitantes.

En sus puestos, se pueden descubrir productos artesanales y tradicionales como quesos y embutidos locales, frutos secos garrapiñados, caramelos y cosmética natural elaborada por artesanos de la región.

Los visitantes también encontrarán juguetes de madera, bisutería, plantas medicinales y otros artículos que reflejan la riqueza de la creatividad y tradición valenciana conservada durante generaciones.

La gastronomía es otro de los grandes protagonistas, con opciones que van desde té árabe acompañado de dulces marroquíes hasta salchichas alemanas, bollos 'preñaos' o kebabs variados para todos los gustos.

El Mercado de San Blas no solo ofrece productos, sino también una programación cultural abierta a todas las edades durante los tres días del evento festivo.

Este Mercado, que es el más antiguo de cuantos se celebran en Valencia, fue declarado Fiesta de Interés Turístico Local en 2024 por la Generalitat Valenciana, "gracias al incansable trabajo de esta Comisión para recuperar y potenciar esta tradición valenciana", declara la Comisión organizadora.

En cuanto a la programación, el mercado se inauguró este viernes. El sábado, se celebrarán actividades como una conferencia sobre pirotecnia y un concierto ofrecido por la Jove Orquesta de Paiporta, por lo que también habrá música en directo.

El domingo, grupos de las Fallas de Ruzafa presentan espectáculos tradicionales de bailes valencianos y se ofrecen charlas culturales sobre indumentaria local y patrimonio.

Este mercado es considerado el más antiguo de Valencia, con referencias históricas que se remontan a los inicios del siglo XIX y un reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico Local otorgado por la Generalitat Valenciana.

Cartel oficial

En cuanto al cartel oficial para esta edición, este se dio a conocer durante el mes de enero en un acto institucional que contó con la presencia de diversas autoridades.

En ese mismo evento, se entregó el Premio Sant Blai, que celebra su segunda edición y que en 2026 ha distinguido al histórico Forn San Valero, fundado en 1914.

Este emblemático establecimiento del barrio continúa hoy en manos de la quinta generación familiar. El diseño del cartel ha sido nuevamente creado por el artista Alejandro García Vañó.