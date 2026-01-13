El Satisfyer gigante que acapara la atención en el centro de Valencia: "Pagan la hora a 13€ y me hago 50 fotos al día"

La marca de bienestar sexual Satisfyer y la firma de tecnología de belleza GESKE German Beauty Tech se unen para dar que hablar. Abrieron una primera tienda insignia en Madrid. Después en Barcelona. Y desde el 12 de diciembre también en Valencia.

Pero para acaparar la atención del público que transita la arteria comercial de la capital valenciana -la calle Colón-, la tienda ha plantado un Satisfyer gigante en la puerta que anima a los viandantes a hacerse fotos y, de paso, les invita a entrar en el local.

EL ESPAÑOL se acercó para hablar con la persona que se esconde tras el disfraz de este juguete sexual. "En las 4 horas que dura mi jornada me hago alrededor de 50 fotos, sin contar las que me hacen desde lejos", contó.

La joven de 24 años que se convierte en Satisfyer de 12:00 a 18:00 alucina, pero asegura que disfruta cuando la gente le hace fotografías o se las piden. "La mayoría de gente se ríe, hace caras graciosas", afirma.

La mayoría de atrevidos, dice, son los chicos. Justo en ese momento, un grupo de adolescentes se acerca a inmortalizar el momento. "Carlitos, pasa la foto por el grupo", le dice uno de sus colegas.

En realidad, el 'muñeco' no puede hablar, pero accede a hacer unas declaraciones a este diario. La joven encontró la oferta en una plataforma de empleo, que aún sigue activa.

Debido al tamaño del disfraz, buscanun perfil con una altura de entre 1,70 y 1,80 metros. El salario es de 13€ la hora, más 10 euros al día en concepto de dieta.

Tal y como se describe en la página, la jornada consiste en "dar la bienvenida e interactuar con clientes y visitantes, posar para fotos y representar la marca de una manera amable y positiva".

Nueva era del autocuidado

Satisfyer y Geske German Beauty Tech buscan dar comienzo a una nueva era del autocuidado en España, con una ambiciosa estrategia de expansión global en el comercio minorista.

Preguntado por la nueva apertura a uno de los dependientes, explica que la tienda se entiende como "un concepto abierto". "Se pretende normalizar todo lo que es el bienestar sexual porque todos, mayores y jóvenes, lo practicamos, solos o en compañía", señala.

El establecimiento, pintado de color rosa, está repleto de estantes en los que reposa una gran amalgama de productos que se pueden probar, encender y tocar.