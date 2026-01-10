Ricard Camarena (51), chef, tras 12 años en el centro de Valencia: "Tener tres locales aquí es único, cuando llegué no había nada"

El chef Ricard Camarena no es solo un referente nacional, sino que ha llevado la gastronomía valenciana a lo más alto. Tres de sus proyectos, de hecho, conviven en una ubicación privilegiada de la ciudad: el Mercado de Colón.

Es en este lugar emblemático de Valencia donde recibirá el primer reconocimiento de 2026. Camarena ha sido uno de los galardonados de los Premios Mercado de Colón (en la categoría de Gastronomía) por unanimidad de todos los mercaderes y comerciantes que comparten espacio con él.

En una conversación con EL ESPAÑOL, expresa que es "muy gratificante". "Yo creo que lo más aspiracional que puede haber es hacer algo que sea relevante en tu tierra. De alguna manera es sentirse profeta", afirma.

"Que los propios compañeros del Mercado valoren positivamente nuestro trabajo me hace sentir muy honrado. Significa que nuestra actividad ha generado cosas positivas", agrega.

Hace 12 años que abrió su primer local en el recinto por "pura casualidad". El chef valenciano recuerda que cuando llegó allí apenas había nada. "Solo una horchatería y una cafetería. Todo lo demás estaba vacío, en cuanto a hostelería se refiere", señala.

Fue una de las razones por las que se pusieron en contacto con él, pues uno de los propósitos era conseguir revitalizar el espacio. Y así fue. A día de hoy coexisten en el Mercado de Colón tres de sus "conceptos" gastronómicos. Son Habitual, BarX y La Cambra.

Vistas del Mercado de Colón de Valencia. imagen de archivo. Europa Press / Ivan Terron

Pero todo empezó cuando levantaron la persiana de un primer establecimiento que funcionaba bajo demanda, es decir, solo a petición de eventos.

El cocinero asegura que el alquiler era "asequible" para ser el centro de la ciudad y entonces el equipo decidió apostar por ello. "También instalamos allí un lab de cocina, donde impartíamos clases. Con el tiempo, se hizo realidad lo que es ahora Habitual", explica.

En palabras de Ricard Camarena, con el paso de los años el Mercado de Colón se ha convertido en "un place to be" (un lugar para ser y estar). "A nosotros nos beneficia positivamente. Poder estar en un sitio tan maravilloso es algo único", resume.

Nuevos proyectos

Preguntado por haber revalidado las dos estrellas Michelin en 2025, se muestra orgulloso de que le sigan acompañando, aunque las entiende como "algo consustancial" a su trabajo: "Son importantes, por supuesto, pero también es ilusionante recibir el premio que nos dan ahora en el Mercado de Colón".

Sobre los nuevos proyectos que vendrán en 2026, tiene algo entre manos para este primer trimestre. Avanza a este diario que pronto abrirá un nuevo establecimiento en el barrio de El Cabanyal.

"Seguimos teniendo ganas de hacer cosas en Valencia, siempre con nuevos conceptos. Queremos apostar por cosas nuevas y, sobre todo, por marcas que aporten valor a la gastronomía de la ciudad", asegura el chef.

Homenaje

El próximo 4 de febrero el Mercado de Colón se vestirá de gala para rendir homenaje a algunos valencianos que inspiran con su trabajo y su pasión.

Los Premios Mercado de Colón 2026 reconocerán a figuras que han marcado la diferencia en comunicación, cultura, deporte, ciencia, empresa y gastronomía, en una noche que promete emoción y orgullo para Valencia.

Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos y Ricard Camarena recibirán una serigrafía numerada de un cuadro especial del Mercado realizado por Horacio Silva.

La alcaldesa de Valencia recibirá un premio especial por su aportación constante a la mejora del mítico espacio modernista, así como la familia del arquitecto creador del edificio en 1916, Francisco Mora.

Según la Asociación de Mercaderes, "el centro neurálgico de las reuniones de los valencianos no sería igual sin esta joya modernista tan emblemática del Ensanche y un indiscutible símbolo de la ciudad de Valencia".

Cuadro original para el Premio Mercado Colón, hecho por Horacio Silva. EE

Para esta edición, el prestigioso artista Horacio Silva, catedrático de Bellas Artes y referente internacional, ha creado un cuadro exclusivo que quedará como legado en el Mercado, símbolo de tradición y modernidad.

Además, cada premiado recibirá una serigrafía (Giclée) numerada, concebida como una pieza única que inmortaliza el espíritu del galardón y la esencia de Valencia.

Los Premios Mercado de Colón 2026 celebrarán el talento que inspira a Valencia y al mundo. En Comunicación, el galardón será para Pablo Motos, rostro emblemático de la televisión.

En Cultura, se reconoce la brillante trayectoria de José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social y referente del pop español.

El deporte estará representado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, mientras que, en Ciencia y Empresa, el premio destaca a Ángela Pérez, presidenta de The Terminal Hub, Bioval, Consejo Social de la Universidad de Valencia, vicepresidenta de Healt in Code y empresaria.

Los premios cuentan con el apoyo de AUMSA, la empresa pública gestora del Mercado y del Ayuntamiento de Valencia.

Premios Mercado de Colón

El Mercado de Colón remodelará este 2026 partes de su infraestructura, tal y como demandaba la Asociación de Comerciantes desde hace años.

La ceremonia se celebrará el próximo 4 de febrero a las 19:00 y está abierta para todos los valencianos que quieran asistir. La presentación correrá a cargo del periodista Jesús Álvarez.

"Estos premios son un homenaje a la vida que late en el Mercado de Colón y a quienes, con su talento, hacen que Valencia brille en el mundo", afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Manuel Manglano.

Para Horacio Silva, "es un honor poder hacer una obra específica sobre esta joya arquitectónica y que la disfruten personas a las que tanto admiro".