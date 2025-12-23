Cami, boliviana en Valencia: "Necesito hacer amigos para sentir el calor de hogar en Navidad, extraño a la familia"

Cami es una joven boliviana recién llegada a Valencia. Como quien dice, acaba de aterrizar en la capital del Turia. Tan solo lleva cinco meses viviendo en el que ya es su nuevo hogar, aunque todavía no lo siente como tal.

Así, la joven ha aprovechado el tirón de las redes sociales para buscar amigos. Confiesa que es una de sus "metas" en su nuevo país de residencia, y en este corto tiempo no lo ha logrado.

"Hace poco me mudé a Valencia con mi familia", explica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. "Somos latinos, somos de Bolivia. Llevamos cinco meses en Valencia y nos ha costado hacer amistades", lamenta.

Es cierto que los amigos no surgen de un día para otro, pero a Cami le abruma la posibilidad de sentirse sola durante unas fechas tan marcadas como la época navideña.

"Se acercan fiestas y lo vamos a pasar juntos -con su familia- pero pensamos que sería lindo compartirlo con gente", apunta en el vídeo.

Al llevar poco tiempo en una ciudad nueva, todavía no le ha dado tiempo a conocer a gente nueva. Por eso, explica, se le ha ocurrido utilizar sus redes sociales para hacerlo.

"Yo sé que les voy a aparecer a mis latinos de Valencia", subraya en el vídeo. Cami no es influencer, no tiene millones de seguidores, pero confía en la magia del algoritmo.

Tiene cerca de 4.500 seguidores en Instagram, aunque este vídeo ya se le ha hecho viral en tan solo tres días. Cuenta ya con más de 35.000 visualizaciones, 1.600 me gusta y cerca de 200 comentarios.

En ellos, muchos usuarios apoyan a Cami. "Soy española pero he vivido en Chile y soy más latina que española. Quiero ser tu amiga", escribe Paula.

Ángela también quiere ser amiga de esta joven de Bolivia: "No soy latina, pero aquí tienes una amiga, podemos salir a bailar en Nochevieja".

Parece que la idea del vídeo ha dado resultado. "Mis papás me pidieron hacer un vídeo para encontrar alguna actividad", explica Cami.

"Me daría pudor en otras circunstancias, pero ahora solo quiero habilitarme todas las posibilidades que estén en mis manos para ser más plena y más feliz acá en Valencia, y tener vínculos valiosos es una de mis metas", sostiene.

"Queremos compartir con gente, además de estar entre nosotros, porque se extraña el calor de la familia", añade. Y asegura: "Yo creo que entre latinos nos damos mucho amor".