David Henrie, actor de Disney, tras probar la paella: "Creo que podría comer mucho de esto, le doy un 7,9 de nota"

El reconocido actor de Disney Channel David Henrie lleva unas semanas en España. No se ha mudado al país, aunque a juzgar por lo que está disfrutando de él, ganas no le faltarían. Está rodando la segunda temporada de la serie que se trae entre manos.

Se titula Seeking Beauty, y esta segunda entrega está ambientada en España. Así, durante el rodaje en diversos puntos del país, Henrie ha aprovechado para conocer la cultura y la gastronomía española. Entre otras cosas, ha probado la paella.

No solo eso, sino que su intención, según explica en redes sociales, es encontrar "la mejor paella de España". Al probar la primera, lo tiene claro: "Creo que podría comer mucho de esto, le doy un 7,9 de nota".

El actor reconocido por la exitosa serie Los Magos de Waverly Place, según apunta el perfil de TikTok de la propia serie, lleva en España desde mediados del mes de noviembre. En ese tiempo ha podido descubrir ciudades como Sevilla y Toledo, además del norte de la península.

Por el momento no hay rastro de que haya visitado la Comunitat, cuna de la tradicional paella valenciana, y donde podría encontrar ese sabroso plato típico.

Sí que ha estado en Cataluña. En concreto, Henrie se ha dejado ver por Montserrat. Es precisamente allí donde decidió probar su primera paella en España.

Según se aprecia en el vídeo, el actor estadounidense ha probado la paella de marisco en Cataluña. Concretamente, en el restaurante del Hostal Monistrol de Montserrat.

En la grabación aparece la paella -el recipiente- repleto de arroz y diversos tipos de marisco, como gambas y mejillones. También una cuchara para degustar el plato desde la propia paella.

Así, el actor exprime medio limón alrededor de la comida y coge la cuchara: "Vamos a darle una oportunidad a esta paella", dice al vídeo.

La primera cucharada que se lleva a la boca incluye arroz y algo de marisco, todo combinado con unas gotas de limón. Tras comérsela y degustarla, Henrie da su veredicto: "Está un poquito picante".

A pesar de ello, asegura que le encanta: "Está realmente buena, podría comer mucho de esto". "No puedo esperar a sumergirme entre el marisco", añade.

@seekingbeauty.ewtn Where will we find the best paella in Spain? Time will tell. 🥘 Starting off our quest strong in Monserrat! ♬ original sound - Seeking Beauty

Tras probarla, el actor la puntúa del 1 al 10. "Voy a darle un 7,9", apunta. Para ver que no se ha equivocado con la nota, se come otra cucharada, "para verificar". Y se reafirma en su decisión.

Se trata de la primera paella que el actor de Disney ha probado en España. Por el momento no han compartido más vídeos de otros lugares probando este plato típico valenciano, aunque aseguran que van a buscar la mejor alrededor del país. Se desconoce si pasará por Valencia, tal vez allí encuentre lo que está buscando.