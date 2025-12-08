El restaurante de Valencia premiado con un Solete Repsol perfecto para ir estas navidades: un menú por solo 20 euros

Navidad es una de las épocas preferidas del año por los valencianos para comer en nuevos restaurantes. Las cenas de empresa, las comidas familiares y el resto de compromisos llaman a descubrir nuevos espacios donde comer bien.

Para ello, dejarse guiar por la Guía Repsol es siempre recomendable si uno quiere descubrir locales autóctonos y repletos de esencia valenciana. De hecho, en el propio centro de la ciudad hay un local que es imperdible.

Galardonado con un Solete Repsol, es una de las opciones más económicas y sabrosas para degustar una cocina de autor con identidad propia. Se trata de 'Les Maduixes', un restaurante vegetariano que siempre usa ingredientes frescos y de calidad.

Nacido en 1986, su filosofía gira en torno a la cocina lenta, artesanal y con ingredientes de proximidad, apostando por una alimentación saludable, sostenible y de calidad.

Uno de los puntos más atractivos de su propuesta es su menú semanal en el que se puede elegir entre una selección rotativa de entrantes, platos principales y postres, elaborados con ingredientes de temporada.

El menú suele incluir platos vegetarianos que combinan sabor, variedad y equilibrio. Por ejemplo, entre los principales destacan opciones como la moussaka vegetal, arroces, verduras asadas o platos tradicionales reinterpretados, todo con un enfoque casero y cuidado.

Y entre los entrantes o acompañamientos habituales puedes encontrar platos como verduras al horno, salsas caseras, que permiten tener una comida completa, variada y nutritiva por un precio de unos 20 € por persona.

Bien valorado

Muchos de los que visitan Les Maduixes destacan su ambiente acogedor, tranquilo y cuidado. Se habla de un espacio íntimo, limpio y “como en casa”, con una decoración agradable y un trato cercano que invita a volver.

En cuanto a la comida, las opiniones coinciden en resaltar la frescura de los ingredientes y la variedad de platos vegetarianos.

Hay menciones positivas a platos como mousaka vegetal, quiches, cremas, verduras asadas o postres caseros, y a veces gente que confiesa que, aun sin ser vegetariana, ha quedado muy satisfecha.

El aspecto del precio y la relación calidad-precio también sale bien valorado por muchos. El menú diario aparece como una gran ventaja: buena comida, variada y nutritiva por un coste moderado.

Eso hace que Les Maduixes se presente como una opción recomendable tanto para vegetarianos como para quienes buscan comer sano y barato sin renunciar al sabor.