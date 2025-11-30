La carrera meteórica de Jorge Lengua, nuevo chef con Estrella Michelin en año y medio: "Puedes comer desde 79 euros"

"Por sorpresa". Así ha recibido Jorge Lengua y su equipo su primera Estrella Michelin. Hace tan solo un año y medio de la apertura de Llavor y ya ha cosechado grandes resultados.

El restaurante de este joven cocinero de 30 años ya se sitúa en el mapa de las estrellas. Con dos menús de 79 y 99€, compuestos por unas 20 elaboraciones, ha conquistado el paladar del jurado y sus comensales.

Si algo destaca de este establecimiento es su ubicación privilegiada. Se sitúa en lo alto de una montaña en Oropesa del Mar, "con vistas al mar Mediterráneo y al desierto de las Palmas". "Es un lugar increíble", asevera el chef.

Ahora que empieza la temporada de invierno, Jorge augura que la lista de reservas será larga. Lo que no esperaba era poder ostentar este premio "tan pronto", pero el equipo de diez personas que le respaldan en cada servicio ha ayudado, y mucho, a hacer crecer este restaurante.

"Habíamos creado un proyecto con unas características muy particulares y una personalidad muy marcada en búsqueda de la excelencia. Sabíamos que teníamos posibilidades, pero no de conseguirlo ahora. Eso sí, nos sitúa en el mapa de la alta cocina", transmite ilusionado a EL ESPAÑOL.

La semana ha sido frenética para Jorge. Lo que iba a ser un viaje de desconexión con amigos se ha convertido en un auténtico encaje de bolillos de entrevistas y comunicaciones. Tan inesperado ha sido todo que atiende a este diario desde Holanda, mientras gestiona a distancia la compra de una nueva vajilla.

Jorge Lengua gana su primera Estrella Michelin por su restaurante Llavor. EE

Pero la carrera meteórica de Jorge Lengua con Llavor se empieza a gestar mucho antes. Fue reconocido como Cocinero Revelación de la Comunitat Valenciana en 2021 y como Mejor Cocinero de la provincia de Castellón 2023, entre otros galardones.

Y no solo eso. No entiende su trayectoria sin hacer mención a La Suculenta, su otro restaurante en Benicàssim que define como "más familiar". Con este local empezó a ganar distinciones en las Guías Michelin y Repsol, un recorrido que allanó el camino para el nacimiento del proyecto de Llavor.

Formado en algunas de las mejores cocinas de España hace ya 11 años y con varios proyectos gastronómicos a sus espaldas, con Llavor quiere construir su propio legado gastronómico.

Un legado

La razón de su nombre, 'semilla' en valenciano, viene a raíz de "querer ser causa u origen de algo que se convertirá en grande" y así lo señala: "A nivel proyecto es un sueño; gastronómicamente hablando diría que es la unión del mar y la montaña representado a través de nuestra propuesta culinaria".

Viene de un pequeño pueblo de Castellón, Artana; y su objetivo, entre otros, es que esa identidad cultural de los pueblos, "esa gastronomía auténtica y de corazón se vea plasmada a través de la cocina".

Una de las elaboraciones de Llavor. EE

Jorge es inquieto, perseverante y su sacrificio hasta llegar aquí ha sido inmenso, pero su ambición tampoco tiene límites. Sin acabar de saborear esta victoria, ya sabe cuál es su próximo reto: llegar a ser el primer restaurante en la historia de la provincia de Castellón con dos estrellas Michelin.

"Yo lo que quiero es poder comunicar a través de mi proyecto y lo que llevo dentro para que, de alguna forma, Castellón también tenga una referencia. Quién sabe si el día de mañana puedo llegar a generar esa admiración y ese respeto", afirma.

Sobre el futuro, y sin querer mezclar términos, le gustaría "ser el profeta" de su tierra a nivel gastronómico "e inspirar a las nuevas generaciones".