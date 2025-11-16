La taberna en pleno centro de Valencia que no reserva nunca: solo tiene seis mesas y lleva 18 años triunfando en la ciudad

Son las 15:00 de la tarde y el sol irradia las calles del barrio del Carmen. En las terrazas no cabe ni un alfiler y en La Sénia prácticamente han terminado su servicio. Sus grandes ventanales, encuadrados en marcos de madera, invitan a atravesar la puerta sin descaro.

En pleno corazón del Carmen, detrás de la Lonja, David y Giulia llevan casi dos décadas demostrando que otra forma de entender la gastronomía es posible en su taberna. Su devoción por el producto de proximidad y la cocina casera y saludable se ve plasmada en su carta.

Abrieron en 2008, cuando en la zona apenas se veían franquicias que ahora imperan en la capital, ni tiendas de souvenirs.

"No había casi turistas, pero sí una vida de barrio muy nuestra", recuerda David mientras explica que La Sénia nació tras combinar la cocina valenciana de él y la toscana de Giulia, natural de Florencia.

De ahí surgió la variedad de platos que ofrecen. Nada de pizzas ni paellas, pero con el alma mediterránea intacta.

"Queríamos unir nuestras dos tierras sin clichés", cuenta. Su carta -sin menús cerrados, pensada para compartir- busca precisamente eso: ofrecer recetas con raíces familiares con el producto de temporada del Mercado Central.

Un paté casero, especialidad inconfundible de la casa, sepias cortadas como tallarines y un aceite de oliva virgen extra propio, elaborado en Vallada junto a la familia Calatayud, son solo algunos de los ingredientes que no pueden faltar.

Paté casero de La Sénia. Raquel Granell

A pesar de su discreción, el proyecto ha crecido con una constancia admirable. La taberna mantiene entre diez y catorce trabajadores según la temporada y abre los siete días de la semana. Eso sí, no hay reservas: aquí se come por intuición o suerte.

"Nos gusta la espontaneidad", sostiene David. Aunque revela que trabajan en abrir un sistema de reservas online, solo para una mesa. Nunca lo han hecho anteriormente y dice que es hora de poder hacer un hueco a los clientes habituales.

En un espacio pequeño -seis mesas dentro y cinco fuera-, La Sénia cultiva un ritmo propio, sereno, donde el servicio es tan profesional como cercano.

Si algo distingue su propuesta es la autenticidad: la mayoría de proveedores con los que trabajan provienen de la huerta valenciana, y no hay ni un solo vino o producto importado en su carta. "No tiene sentido traerlo de lejos si lo tenemos aquí al lado", resume.

Interior de La Sénia, la taberna que no reserva nunca en Valencia. Raquel Granell

David, que antes atendía personalmente en la taberna junto a su mujer, ahora se encarga de su gestión. Vive con su familia en Aras de los Olmos, pero visita el local varias veces por semana. Lo demás lo deja en manos de personal de confianza, como su hermana, quien recibe a los clientes con la misma cercanía y familiaridad que desprende la atmósfera de la taberna.

Dieciocho años después, La Sénia sigue siendo lo que fue desde el primer día: una taberna con alma y comida casera.