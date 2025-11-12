Andrea Laguna (28), asesora de belleza: "El 41% de mujeres gasta entre 50 y 100€ al mes en cosmética y maquillaje"

Cuidar la piel se ha convertido en una forma de bienestar personal y no solo en una cuestión estética. Así lo confirma el primer estudio elaborado por Perfumerías Laguna, que revela que las mujeres de la Comunitat Valenciana lideran las inversiones en cosmética.

El informe revela que, a nivel nacional, un 45,7% de las consumidoras destina entre 20 y 50 euros al mes a estos productos, mientras que un 41,2% eleva su inversión desde 50 hasta 100 euros mensuales. En la Comunitat Valenciana, un 17% de las mujeres afirma gastar este último rango de precios.

Andrea Laguna, psicóloga y asesora de belleza, además de creadora de la comunidad @duolaguner, con más de 200.000 seguidores, comparte las últimas tendencias en dermocosmética y el comportamiento del consumidor extraídas del I Estudio de tendencias y consumo en belleza y bienestar emocional de Perfumerías Laguna.

El I Estudio de tendencias y consumo en belleza y bienestar emocional de Perfumerías Laguna analiza los hábitos y motivaciones de casi 2.000 personas de entre 18 y 64 años, y ofrece una radiografía del nuevo perfil de consumidora: más consciente, informada y orientada al autocuidado.

Los resultados muestran una alta participación de comunidades como Cataluña, Madrid y Andalucía, además de la Comunitat Valenciana, donde la compañía cuenta con una mayor presencia; un total de 19 tiendas físicas.

La también directora de Marketing de la entidad destaca que el estudio confirma un cambio en los hábitos de consumo, donde "la cosmética ya no es un lujo, sino una inversión en bienestar y salud".

Esto impulsa a la industria a ofrecer productos "más eficaces, sostenibles y adaptados a las nuevas necesidades del consumidor", señala.

Gráfico del I estudio de hábitos de consumo y tendencias de belleza' de Perfumerías Laguna. EE

El informe refleja también una transformación en la industria cosmética, centrada en tres grandes vectores: el bienestar como motor de consumo, la innovación tecnológica como herramienta de apoyo y la sostenibilidad como compromiso a futuro, ya que redefine la belleza como un equilibrio entre salud, responsabilidad y estilo de vida.

Repasa el papel que la sostenibilidad o nuevos actores, como la inteligencia artificial o las redes sociales, tienen en los gustos y preferencias de los consumidores.

Gasto mensual

La franja de edad de 55 a 64 años es la que mayor gasto realiza, y solo un 15% de las encuestadas espera a terminar un producto antes de reponerlo.

El estudio también refleja hábitos de consumo interesantes. Un 13% de las mujeres valencianas adquiere productos de cosmética, maquillaje y perfumería entre dos y tres veces al mes, mientras que un 6% realiza estas compras semanalmente.

"Son datos que muestran la fuerte integración de la cosmética en sus rutinas diarias", explica la profesional, quien asegura que está demostrado que el maquillaje influye en la autoestima.

De hecho, a un 55% de las personas entrevistadas les hace sentir "mucho más seguras y atractivas".

Un 26,6% de los encuestados adquiere productos mensualmente, y un 14% lo hace semanalmente, lo que indica una base de consumidores fieles que priorizan el autocuidado.

Este patrón se alinea con el creciente protagonismo del bienestar emocional, ya que un 46,6% de las mujeres dedica tiempo a su cuidado personal para sentirse bien consigo mismas, superando al 37,7% que lo hace principalmente para prevenir problemas dermatológicos.

Gracias a este estudio, se concluye que el interés por la cosmética disminuye notablemente entre las mujeres mayores de 65 años y menores de 18, lo que sugiere diferencias generacionales tanto en los hábitos de compra como en las motivaciones del consumo.

La IA en cosmética

La Inteligencia Artificial, tal y como asevera la experta en dermoestética, todavía es "una opción residual para el asesoramiento cosmético", ya que una de las cuestiones que más se valoran es la personalización.

El 67,3% de las participantes recurre a la atención presencial, especialmente cuando busca resolver un problema concreto o modificar su rutina de cuidado.

Desde Perfumerías Laguna, consideran que "la convivencia entre el análisis tecnológico y la experiencia profesional marcará el futuro del sector, combinando precisión con cercanía".

Otro de los factores que más influyen en las decisiones de compra son los resultados clínicos o dermatológicos que respaldan la eficacia de los productos.

Según el estudio, un 60% de las consumidoras reconoce sentirse influenciada por este tipo de evidencias, lo que demuestra confianza en la validación científica.

Por contra, solo un 15,5% tiene en cuenta las recomendaciones de influencers en redes sociales, mientras que las promociones y descuentos son un estímulo relevante para casi el 35% de las encuestadas.

"La tecnología también empieza a ocupar un lugar relevante en el ámbito del cuidado personal", expone Andrea al considerarse la IA como "una herramienta de apoyo en el asesoramiento cosmético, capaz de ofrecer rutinas y recomendaciones personalizadas".

Aunque su adopción todavía es limitada, un 7,8% reconocen dejarse guiar por la IA, especialmente entre los 35 y 44 años, mientras que un 34 % ha declarado no verse influida por este tipo de herramientas.