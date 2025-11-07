El mayor mercado medieval regresa a este pueblo de Valencia: música, talleres artesanales y gastronomía local

En noviembre los mercados medievales acaparan todas las miradas. Las poblaciones celebran que se acerca la época navideña e invernal recordando momentos históricos que han marcado el devenir de su municipio siglos atrás.

Es el caso de la localidad de Riba-roja de Túria, que desde este viernes 7 de noviembre acoge en su centro histórico el mercado medieval más esperado por los vecinos y por todos aquellos amantes de la historia.

Cada otoño, el municipio celebra la Festa del Dux. En esta nueva edición festiva, que tendrá lugar entre los días 7 y 9 de noviembre, el casco antiguo de Riba-roja se transformará en escenario del esplendor visigodo de la localidad para revivir una de sus etapas más destacadas.

El corazón de la celebración es el mercado visigodo, un espacio lleno de vida con artesanos, talleres, actuaciones y música que transportan al visitante a otra época, directamente a la Edad Media.

Durante los próximos días, las calles se llenarán de recreaciones históricas para dar a conocer las costumbres, vestimentas y tradiciones visigodas, y crear de esta manera una experiencia cultural única para todas las edades.

Además, junto a los talleres y los puestos de artesanía y gastronomía, el espacio medieval contará con música en vivo y actividades perfectas para los niños, de manera que es un espacio idóneo para visitar en familia.

Pasado visigodo

En la Festa del Dux que celebra la localidad valenciana, durante 3 días, los habitantes de Riba-roja de Túria celebran un mercado visigodo en honor del duque Tebdemir, una figura clave durante la época visigoda, asociada al propio territorio.

Gobernador militar y civil, como indicaba su título dux,, Tebdemir desempeñó un papel fundamental en la organización y defensa del asentamiento visigodo del siglo VII. Su figura representa el poder local dentro del reino visigodo de Toledo, en una época de transición hacia la dominación musulmana.

En la Festa del Dux, su legado cobra vida a través de representaciones históricas que rememoran su autoridad, su relación con el pueblo y el esplendor cultural de aquel tiempo. Tebdemir es un emblema de la identidad visigoda de Riba-roja.

Por ello, con su referencia histórica, a lo largo de las calles del casco antiguo se celebra el mercado visigodo, con un programa que incluye visitas guiadas, conciertos, recreaciones y talleres.

Además, se recrearán los oficios, profesiones y juegos típicos de la época. También habrá talleres de cerámica, orfebrería, numismática y trajes y se podrán encontrar soldados vigilando el castillo y haciendo sus rondas, así como exhibiciones de combate.

Riba-roja de Túria

Durante este fin de semana, por tanto, Riba-roja de Túria, situado a unos 22 kilómetros de Valencia, en la comarca del Camp de Túria, será el centro de las miradas por su historia y su riqueza medieval.

Se encuentra a unos 25 minutos en coche desde Valencia por la autovía CV-37, y a unos 35-40 minutos en metro mediante la línea 2 de Metrovalencia, que conecta directamente con el centro de la capital.

También dispone de líneas de autobús interurbano y accesos desde la A-7. Su excelente ubicación convierte a Riba-roja en un destino perfecto para disfrutar de este mercado medieval y de las muchas otras actividades que realizan.