Bombai, tras participar en la suelta de tortugas marinas en una playa de Valencia: "Nos hemos criado aquí, es un lujo"

Apenas queda un día para que se celebre en Valencia la vigésima edición de LOS40 Music Awards Santander 2025, una de las galas musicales más esperadas del año. Pero este jueves, algunos de los artistas nominados han sido partícipes de una suelta de tortugas marinas en la playa de la Garrofera de Valencia.

El grupo valenciano Bombai ha sido uno de los grandes protagonistas. "Que sea aquí en casa, en las playas del Saler donde nosotros nos hemos criado, para nosotros es un lujo, un placer", comentan, ilusionados.

Son, además, embajadores de 'El Eco de Los40' y esperan con ganas el evento que acoge por primera vez Valencia, en el recientemente estrenado Roig Arena. "Los días de nuestra vida", agregan.

Como Bombai, los artistas nominados a LOS40 Music Awards Santander 2025 Danny Ocean, Vicco, Chiara Oliver y Enol, acompañados por los locutores Tony Aguilar, Cristina Boscá, Cris Regatero y Jesús Taltavull, han colaborado en la suelta de varias tortugas marinas rehabilitadas por el equipo de la Fundación Oceanogràfic.

Los ejemplares, que habían sido rescatados tras quedar atrapados accidentalmente en redes de pesca, han regresado este jueves a su hábitat natural después de completar su recuperación en el hospital de tortugas Arca del Mar del Oceanogràfic de Valencia.

"Hemos vivido una jornada inolvidable. Nos hacéis replantearnos muchas cosas sobre el cuidado de nuestros mares. Es un orgullo poder ser partícipes del cuidado al medio ambiente, en este caso con la suelta de las tortugas en la playa", destaca Tony Aguilar, presentador del programa Del 40 al 1 de LOS40.

Jornada de concienciación

Tras la suelta, los asistentes se han trasladado al Oceanogràfic, donde han visitado el hospital de tortugas Arca del Mar.

De la mano de José Luis Crespo, responsable de Divulgación del centro, han conocido el proceso de recuperación y reintroducción de estos animales y el trabajo de conservación que se lleva a cabo.

Juntos X El Mar ha dado visibilidad al papel esencial de la ciencia en la protección marina y ha reforzado el compromiso de El Eco de LOS40 y LOS40 Music Awards Santander 2025 con la sostenibilidad y la defensa del planeta.

"Esta actividad promueve nuestro propósito de LOS40: hacer de altavoz y concienciar en el cuidado ambiental", ha afirmado Vicent Argudo, director de Música de PRISA Media.

La jornada ha concluido con una actuación acústica de Bombai, que han puesto la banda sonora a este encuentro con un repertorio en el que no han faltado algunos de sus temas más reconocidos: Vuela, Festival o Contigo, entre otros.

Juntos x el mar se suma a las acciones más significativas que lleva a cabo El Eco de LOS40 para promover la conciencia ambiental y poner la música al servicio de las causas que conectan con la sociedad, en una jornada dedicada a la protección del Mediterráneo.