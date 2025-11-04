El DJ valenciano que actuará en Los 40 Music Awards: "Habrá mucha fiesta, pero también momentos sentidos por la dana"

La dana. Esta es la razón por la que Los 40 Music Awards Santander 2025 se celebran este año en Valencia. La pasada edición tuvo lugar pocos días después de la tragedia, y todo lo recaudado ya se destinó a ayudar a los afectados. Este año van más allá.

Desde la organización han decidido llevar la gala al Roig Arena, un lugar donde se congregarán artistas tan importantes como Ed Sheeran, Aitana y Pablo Alborán el próximo 7 de noviembre: "Habrá mucha fiesta, pero también momentos sentidos".

Así lo asegura el DJ y locutor de Los 40 Óscar Martínez. Él, además, es valenciano, por lo que desde el primer momento sintió el dolor de los afectados por la dana.

Para Martínez, los premios "es la fiesta más bonita del año", porque "todo se condensa y resume el trabajo del año", explica. En esta ocasión, la ilusión se multiplica: Óscar juega en casa.

Le ilusiona especialmente porque se trata de dar visibilidad a su ciudad tras un año "complicado": "Valencia se merecía una fiesta así, y después de la dana todavía más".

Asegura que, al ser valenciano, conoce a muchas personas afectadas por la dana: "Todo mi entorno está en Valencia, mis amigos están ahí y tengo casos cercanos", explica. Y lamenta la "impotencia" que sentía al intentar ayudar tras la dana.

Una buena forma de hacer fue destinar todos los beneficios de Los 40 Music Awards 2024 a los afectados por la tragedia. "Intentamos que hubiera mucho dinero, recaudamos casi un millón de euros y fue maravilloso", recuerda.

Un año después, y a nivel personal, le motiva especialmente tener a su familia en la grada. "Es lo máximo de lo máximo", admite. "Es un día que quiero compartir con los míos, como si fuera un cumpleaños", añade.

Sobre todo porque esta fiesta de la música se celebra en unas instalaciones nuevas, y Martínez lo pone en valor: "Es el sitio más maravilloso que se ha montado en España en los últimos años".

"Vamos a montar una fiesta para flipar en colores",a segura. Todo gracias al incansable trabajo de un gran equipo. Sobre ella, apunta que esta gala no son unos simples premios, y confiesa no saber cuánta gente hay implicada: "Puede sonar raro, pero no sé cuántos somos en el equipo. Yo creo que rondamos los 200".

Y desvela el tiempo que emplea en preparar Los 40 Music Awards: "Me lleva 8 meses prepararme la gala". "En febrero empiezo a prepararme la gira de verano y ya sé que algunas cosas las voy a utilizar en noviembre", asegura. Eso sí, la gala se empieza a cocinar desde que se termina la anterior.

Sobre todo, el cartel de artistas que actúan durante la gala: "Eso se pelea desde el día siguiente a los premios, sobre todo porque los cantantes tienen una agenda muy apretada.

Lleva años pinchando música, pero las galas de Los 40 siempre son especiales para él. Además, es el evento donde "de forma potencial" más público tiene: "Entre el público y la repercusión de la retransmisión en Latinoamérica, es una locura".

"Además de amenizar el pre-show pongo la música entre actuación y actuación, tengo mucha responsabilidad", apunta el valenciano.

Así, adelanta que durante toda la gala combinará "momentos bonitos y especiales con sorpresas y también momentos sentidos por la dana". "También es justo hablar de lo que pasó en Valencia", subraya.