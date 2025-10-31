Confirmado: los 'zombis silenciosos' toman las calles del centro de Valencia durante la noche de Halloween

Equipos de concienciación y mediación recorrerán la noche de Halloween zonas de ocio de la ciudad para promover entre el público un ocio cívico y respetuoso durante la celebración de esta fiesta, en una acción conjunta de la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y el Ayuntamiento de Valencia.

Lo harán con “zombis silenciosos”, en forma de caretas, pegatinas y calcomanías, para interactuar con la gente con el mensaje “Pásatelo de miedo, sin molestar a los demás” y recordar que la diversión y el descanso pueden convivir.

Las acciones empezaron hace dos fines de semana para preparar al público para la noche del 31 de octubre, ya que el sector prevé que salgan a celebrar esta fiesta cerca de 200.000 personas en toda la ciudad, con un perfil de media de edad de 25 años.

De hecho, el 81% de las personas que celebrarán la “noche del terror” en los bares y locales de ocio tiene entre 16 y 30 años, según datos recopilados en los trabajos de sensibilización previos.

Sobre su procedencia, mayoritariamente será local, un 65,8%. El resto, un 17,3% será público de otros municipios de la Comunitat Valenciana y el 16,9% será de fuera ( 4,9% de otras comunidades autónomas y 12% extranjeros).

Además, el “zombi silencioso”, que lanzará el mensaje de “Pásatelo de miedo, sin molestar a los demás” para promover el civismo entre quienes salen a divertirse, estará visible en los diferentes mupis de la ciudad y en las pantallas audiovisuales de los autobuses de la EMT, con parada en las zonas turísticas, como el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como en las cercanas a las zonas universitarias y a las principales discotecas.

Los trabajos de sensibilización se están llevando a cabo por personal especializado de la ONG Controla Club en Blasco Ibáñez, Honduras, Cedro, Russafa y El Carmen.

Paralelamente, las personas encargadas de realizar los trabajos de concienciación llevan a cabo un estudio con el público con las que interactuarán en las zonas de ocio, para conocer el grado de concienciación que tienen sobre las molestias que determinadas conductas pueden generar, así como su implicación para minimizarlas.

El mismo estudio permitirá elaborar un perfil sobre las personas que salen a celebrar la conocida también como “noche del terror”. Se analizarán variables como la edad, procedencia, si hay presencia de disfraces, o si van en grupo o en solitario.

Estos datos se usarán para promover un ocio responsable en futuras actuaciones, adaptando los mensajes al perfil del público de cada zona.

La iniciativa, la primera que se realiza en toda la ciudad durante una de las fiestas más multitudinarias del año, en la que forma parte del compromiso de los propios hosteleros y de los locales de ocio con el descanso vecinal, y de la apuesta por poner en marcha medidas preventivas para minimizar los problemas de ruido en la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento.

De hecho, las actuaciones previstas se suman a otras iniciativas que ya se han puesto en marcha con éxito, como la campaña de despedidas “Que vivan los novios que respetan Russafa”, destinada a minimizar su impacto.

'Zombis silenciosos' en Valencia.

Tras cinco ediciones llevándose a cabo, los indicadores muestran que estas celebraciones son ahora menos molestas y ruidosas.

También destaca la prueba piloto “Ecoterrazas Sostenibles”, impulsada por las concejalías de Innovación, Turismo y Mejora Climática, con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Russafa Al Balansí, que se está llevando a cabo en los restaurantes y bares de la calle Cura Femenía.

Además, esta iniciativa, aseguran desde la Coordinadora y AD, “refuerza la importancia de abordar el problema del ruido desde su raíz, fomentando la concienciación ciudadana y la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”.

En este contexto, aseguran que este tipo de campañas “permiten abrir el debate sobre la necesidad de abordar con medidas imaginativas y creativas los diferentes focos de emisores del ruido nocturno en las ciudades cómo son el tráfico, los camiones de la basura y el reciclaje, las viviendas turísticas o las tiendas 24 horas”.