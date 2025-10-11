Sergi, maestro arrocero, no da crédito con la paella que se cocina en Suiza: "Fuera de España deja mucho que desear"
El profesional reside en el país desde hace 14 años y enseña a la gente local a elaborar un buen arroz valenciano.
Sergi Canet es valenciano, aunque ya lleva desde 2011 viviendo en Suiza. Concretamente, hasta entonces vivía en Alzira (Valencia), pero con 36 años decidió dar un giro de 180 grados a su vida.
Ahora ya está completamente integrado en su nuevo país. Eso sí, sin olvidar nunca sus raíces. Ni su gastronomía, ya que trabaja enseñando a cocinar arroces, como buen maestro arrocero que es.
La razón es clara: "Fuera de España los arroces dejan mucho que desear". Así, Sergi no pierde la esencia valenciana.
"Traigo los ingredientes españoles para no hacer arroz con cosas". Eso, asegura, es precisamente lo que le da el toque especial. Pero en cualquier caso, sus paellas le salen más que sabrosas.
Recuerda Sergi que él llegó a Suiza sin saber lo que se iba a encontrar. "Aquí el tema de las paellas deja mucho que desear", confiesa.
Para intentar arreglarlo, este arrocero valenciano asegura trabajar "con muchas variedades de arroz": "Tengo una carta con más de 30 tipos, en Suiza nadie tiene eso". Y explica que, fuera de España, la gente "cocina paella mixta, lo que conocemos como arroz con cosas".
Incluso reconoce que a los suizos "les costó aceptar la paella valenciana": "La gente va mucho a la costa mediterránea y a los guiris no les venden buenos arroces". Por eso, subraya que es clave ir a sitios "que no estén frente al mar" para encontrar un buen arroz.
"Aquí la gente no sabe ni lo que son las variedades de arroz", lamenta Sergi. Para revertir esta situación, este arrocero valenciano trabaja también ofreciendo clases especializadas para que la gente sepa de arroces. "Vamos tanto a casas privadas como a restaurantes y empresas", detalla.
"Hemos podido trabajar hasta en escuelas y universidades ofreciendo talleres de paella valenciana, algo que hasta la fecha no está documentado que se haya hecho en Suiza", destaca Sergi.
Está claro que esta repercusión no se ha dado de la noche a la mañana. Desde 2011 se toma "en serio" el mundo del arroz. "Empezamos un poco de broma y vimos que había mucha demanda", confiesa.
Así, pasaron de participar en pequeñas fiestas a dar clases para grandes grupos de personas y, después, incluso a organizar un concurso de paella en Suiza.
"Cada año se organiza el concurso 'Españolé' en Zúrich, y hace cuatro años se fijaron en mí por el tema del arroz", explica Sergi. Así surgió el concurso de paellas: "Es un éxito".
Explica cómo él asumió la figura de coordinador gastronómico y, gracias a sus amigos y conocidos en el mundo del arroz, logró juntar a arroceros llegados de Italia, Francia, Inglaterra y España, entre otros, para competir en Suiza.
De esta forma, el Concurso Nacional de Paellas ganó gran calidad y se pudo repetir en los años posteriores. "Me empezaron a llamar de sitios como México y Miami, e hicimos el concurso a nivel mundial, que viniera quien quisiera venir", explica.
En la tercera edición decidió hacer "estilo libre": "Cada uno podía hacer el arroz que quisiera". Y la acogida fue total. "A la fiesta están acudiendo entre 8.000 y 10.000 personas para ver el concurso".
La paella
Es imposible no preguntarle a un arrocero profesional por el secreto de la paella, por ese detalle que hace que el sabor sea completamente diferente y auténtico. Sergi lo tiene claro.
Los ingredientes son importantes, "tiene que llevar pollo, conejo, garrofón, judía verde, aceite de oliva..." enumera. Pero lo que marca la diferencia es la forma de cocinarla: "Si pudiéramos hacerla a leña sería lo máximo, pero aquí es un poco complicado".
Y el arroz, el ingrediente estrella: "Tiene que ser uno de muy buena calidad, de la Albufera de Valencia". "Si el agua también es de Valencia, mejor todavía", añade.