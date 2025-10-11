Sergi, maestro arrocero, no da crédito con la paella que se cocina en Suiza: "Fuera de España deja mucho que desear"

Sergi Canet es valenciano, aunque ya lleva desde 2011 viviendo en Suiza. Concretamente, hasta entonces vivía en Alzira (Valencia), pero con 36 años decidió dar un giro de 180 grados a su vida.

Ahora ya está completamente integrado en su nuevo país. Eso sí, sin olvidar nunca sus raíces. Ni su gastronomía, ya que trabaja enseñando a cocinar arroces, como buen maestro arrocero que es.

La razón es clara: "Fuera de España los arroces dejan mucho que desear". Así, Sergi no pierde la esencia valenciana.

"Traigo los ingredientes españoles para no hacer arroz con cosas". Eso, asegura, es precisamente lo que le da el toque especial. Pero en cualquier caso, sus paellas le salen más que sabrosas.

Recuerda Sergi que él llegó a Suiza sin saber lo que se iba a encontrar. "Aquí el tema de las paellas deja mucho que desear", confiesa.

Para intentar arreglarlo, este arrocero valenciano asegura trabajar "con muchas variedades de arroz": "Tengo una carta con más de 30 tipos, en Suiza nadie tiene eso". Y explica que, fuera de España, la gente "cocina paella mixta, lo que conocemos como arroz con cosas".

Incluso reconoce que a los suizos "les costó aceptar la paella valenciana": "La gente va mucho a la costa mediterránea y a los guiris no les venden buenos arroces". Por eso, subraya que es clave ir a sitios "que no estén frente al mar" para encontrar un buen arroz.