El origen valenciano de Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro: "Es un pueblo tranquilo en plena naturaleza"

Aitana Bonmatí vuelve por tercer año consecutivo a la cúspide del fútbol mundial. Con su tercer Balón de Oro seguido, el mundo del fútbol reconoce el talento y el juego de la jugadora del FC Barcelona un año más.

La catalana nació en Sant Pere de Ribes en el año 1998, un pequeño municipio de costa de la comarca del Garraf, en Barcelona. Sin embargo, algo que no todos conocen sobre la tres veces Balón de Oro es que tiene raíces valencianas.

Esto se debe a su padre, Vicent Conca, nacido en el municipio de Ontinyent, en pleno corazón de la provincia de Valencia. Un lugar en el que la jugadora también ha pasado meses de vacaciones y se ha formado a nivel futbolístico.

Se trata de la capital de la comarca de la Vall de Albaida, ubicada al sur de la provincia. Con una población de 36.430 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es uno de los núcleos de población más importantes de la Comunitat.

Como ciudad, tiene una combinación privilegiada de historia y naturaleza. En primer lugar, su casco histórico conserva rincones de gran valor, como el barrio de La Vila, declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Además, la herencia medieval se aprecia también en el Pont Vell o en la iglesia de Santa María, que se alza como referente patrimonial. Las personas que viven y visitan el lugar coinciden en que "es un pueblo tranquilo en plena naturaleza".

Concretamente, la naturaleza es otro de sus atractivos. El Pou Clar, con sus aguas cristalinas, es uno de los parajes más visitados en verano y durante todo el año. Además, Ontinyent destaca por sus fiestas de Moros y Cristianos, reconocidas por su espectacularidad y arraigo cultural.

Futbolísticamente, el equipo de la localidad, el Ontinyent CF, puede presumir de haber contado en sus filas con jugadores históricos del fútbol español. Uno de ellos fue Ricardo Alós, el mítico delantero ex del Valencia CF que culminó su carrera deportiva en el club de Ontinyent.

Alós fue un histórico del fútbol español en la década de los 50, galardonado con el Trofeo Pichichi a máximo goleador en 1958 en Primera División. También ganó el galardón el año anterior en Segunda División con el Sporting de Gijón.

Bonmatí, Balón de Oro

En una gala en la que Dembélé se alzó con el Balón de Oro masculino por encima de Lamine Yamal, Aitana Bonmatí volvió a ser la máxima alegría del fútbol español con su tercer Balón de Oro consecutivo.

Pese a la derrota en la final de la Eurocopa con España frente a Inglaterra y la derrota en la final de la Champions contra el Arsenal, la catalana se llevó el galardón por su gran juego y su calidad sobre el verde.

Aunque no solo por ello, ya que se ha convertido en toda una referente dentro y fuera del campo, convirtiéndose en ídolo para los y las aficionadas al fútbol.

En su discurso, Aitana no preparó un guion. "Pensaba que no ganaría el premio", reconoció. Al recoger el galardón, se lo dedicó al club en el que juega desde hace años.

"Gracias al Barça, que me lo ha dado todo, el club de mi vida. Espero poder disfrutar de este escudo durante muchos años más", subrayó.