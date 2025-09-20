Sergi (50), arrocero de Valencia, enseña a hacer paella en Suiza: "Traigo producto español para no cocinar arroz con cosas"

Un día cualquiera de 2011, Sergi Canet decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Con 36 años, decidió mudarse de Alzira (Valencia) a Suiza para dedicarse a su pasión: cocinar paella.

Después de 14 años, Sergi puede afirmar que lo ha conseguido. Está completamente integrado en su nuevo hogar, y disfruta enseñando a cocinar como buen arrocero profesional que es.

Eso sí, lo hace procurando no perder la esencia valenciana. Para ello, desvela que importa productos desde España a Suiza: "Traigo los ingredientes españoles para no hacer arroz con cosas".

Eso, asegura, es precisamente lo que le da el toque especial. Pero en cualquier caso, sus paellas le salen más que sabrosas.

Recuerda Sergi que él llegó a Suiza sin saber lo que se iba a encontrar. "Aquí el tema de las paellas deja mucho que desear", confiesa.

Para intentar arreglarlo, este arrocero valenciano asegura trabajar "con muchas variedades de arroz": "Tengo una carta con más de 30 tipos, en Suiza nadie tiene eso". Y explica que, fuera de España, la gente "cocina paella mixta, lo que conocemos como arroz con cosas".

Incluso reconoce que a los suizos "les costó aceptar la paella valenciana": "La gente va mucho a la costa mediterránea y a los guiris no les venden buenos arroces". Por eso, subraya que es clave ir a sitios "que no estén frente al mar" para encontrar un buen arroz.