El gimnasio más cotizado de Valencia, con matrícula de 300 euros y lista de espera: "Es la oferta más exclusiva"

"Transformamos vidas a través del deporte y el bienestar con la oferta deportiva más exclusiva de la Comunidad Valenciana". Así explica la propia empresa en su página web lo que es Calderona Wellness, un resort de 33.000 metros cuadrados ubicado a 15 minutos de Valencia.

Se trata de un gimnasio más que atractivo. Situado en el municipio de Bétera, este lugar ofrece todo tipo de comodidades deportivas a sus clientes. Eso sí, previo pago de una matrícula individual de 300 euros. La cuota mensual se desconoce, ya que tiene las inscripciones cerradas.

Sí, el gimnasio está lleno. De hecho, en su página web está habilitada una lista de espera para quienes buscan formar parte de Calderona Wellness.

Las instalaciones de este gimnasio son extremadamente modernas. Así, existen diferentes zonas tanto interiores como exteriores para realizar cualquier tipo de ejercicio.

Desde una zona de entrenamiento funcional con máquinas, un área para realizar ejercicios de fuerza, otra con maquinaria para potenciar la resistencia y el cardio e incluso una parte para conectar cuerpo y mente con actividades como yoga o pilates.

Destaca su imponente piscina semiolímpica interior, pero también su llamativa piscina exterior. Y el spa, un "oasis de serenidad" donde relajarse y reponer fuerzas.

También las 15 pistas de pádel que forman parte de este recinto. Allí se pueden recibir clases por parte de un equipo de entrenadores. Pero no son unos expertos cualquiera, sino que el equipo está formado por exprofesionales del World Padel Tour y graduados en Ciencias del Deporte que ofrecen entrenamientos profesionales e individualizados en español, inglés e italiano.

Además, el recinto cuenta con otras comodidades como un parking, conexión a internet, ludoteca, toallas, servicio de lavandería, taquillas y un parque exterior.

Pero no se queda ahí. Calderona Wellness va mucho más allá de ser un simple gimnasio. El restaurante y el hotel le dan el toque de exclusividad que marca la diferencia respecto al resto.

Piscina y hotel de Calderona Wellness.

El acogedor restaurante Caliza ofrece una carta conformada por "ingredientes frescos y locales", según detallan en la web. Y el hotel, un lugar "tranquilo" donde disfrutar de "experiencias inolvidables".

Bétera

Bétera, situada en la comarca del Camp del Túria, es una localidad rodeada de paisajes de cultivo que la convierten en un gran enclave para los amantes de los paseos a pie y en bicicleta. Según datos del INE de 2024, cuenta con 27.584 habitantes.

Ubicada junto a Valencia, Bétera disfruta de las últimas estribaciones de la Sierra Calderona y se construye sobre unos asentamientos íberos del siglo V a.C., por lo que es un pueblo lleno de historia y rincones mágicos.

Entre sus puntos más emblemáticos, la torre de Bofilla y los restos de la alquería árabe de la que formaba parte dejan testimonio de la riqueza de estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Se trata de un yacimiento que vale la pena visitar, ya que se encuentra a muy poca distancia de l’Horta Vella, donde se pueden descubrir los vestigios de un circuito termal romano.

Bétera, además, conserva trincheras, búnkers y galerías subterráneas excavadas para la defensa y vigilancia durante la Guerra Civil.

El Castillo de Bétera es el gran protagonista de su núcleo urbano, con su silueta inconfundible erigida sobre una atalaya árabe, donde se alberga su museo etnográfico.

Al sur del casco urbano se pueden descubrir las casas-cueva "de Mallorca", en la actualidad destinadas a fines culturales.

Pero aún hay mucho más que hacer: además de jugar al golf, se puede disfrutar de un ambiente increíble en sus fiestas patronales.