Una joven estalla con las numerosas obras que hay en las calles de Valencia: "¿Cuándo vais a encontrar el tesoro?"

Una joven estalla con las numerosas obras que hay en las calles de Valencia.

Una joven valenciana ha decidido lanzar una pregunta a las Administraciones a través de las redes sociales. Harta de la cantidad de obras que se están ejecutando en las calles de su ciudad, Valencia, ha estallado.

"¿Cuándo vais a encontrar el tesoro?", se pregunta la joven tiktoker Esther Larroza. Y es que el verano en la ciudad ha estado marcado por el inicio de numerosas obras en lugares concurridos como la avenida de Pérez Galdós y la zona de Tres Forques.

Pero esta no es la única pregunta que plantea en un vídeo publicado por ella misma en la plataforma TikTok. También pone sobre la mesa la cuestión del tráfico en Valencia, un problema que podría haberse visto agravado también a causa de las obras.

"Ya sabéis que lo que más me gusta hacer en esta plataforma es quejarme, se me da bien darle al play y despotricar", confiesa al principio del vídeo.

Larroza destaca que es valenciana: "Amo todo lo que tiene que ver con la terreta". Pero eso sí, últimamente "hay dos cosas que...", deja caer en su vídeo.

Por ello, ha decidido lanzar a través de esta red social dos preguntas a quienes corresponda. La primera de ellas tiene que ver precisamente con las obras en las calles de la ciudad: "¿Cuándo vais a encontrar el tesoro?", dice entre risas.

Todo lo hace en un tono humorístico, con el que aprovecha para contar su situación: "Vas andando por la calle y te encuentras una obra. Resulta que están haciendo un carril bici, vale. Pero te vas, sigues andando y te encuentras otra obra".

Aquí empieza a ironizar: "Seguramente estén levantando una acera para coger una tubería, barnizarla y pulirla para que sea más cilíndrica".

"Sigues andando por la calle y te topas con otra obra, que seguramente sea un ladrillo de la acera que estaba levantado y en vez de arreglar ese, te desmontan toda la acera para volver a ponerlo", añade.

Asimismo, Larroza cree que actualmente las calles de Valencia son "como una puñetera gincana". "Están jugando al buscaminas", añade entre risas.

"Ya basta, que un trayecto de 15 minutos me lleva 74", subraya la joven. "Vamos a dejar los conitos, la pala y el pico quietos", pide.

El tráfico

Dejando de un lado las obras de la ciudad, Larroza utiliza el mismo vídeo para lanzar una segunda pregunta a los vecinos: "¿Es ilegal conducir bien en Valencia?".

La joven se queja también del caos de tráfico que experimenta en su ciudad, e ironiza sobre el carné de conducir: "Parece que lo den en los Cheetos".

Así, les da la razón a "las personas que dicen que si te sacas el carné de conducir en Valencia puedes conducir ya por todo el mundo". "Vente aquí, que te dan el carné enseguida", añade.

Y acaba el vídeo ironizando sobre ello: "Si te sacas el carné aquí puedes conducir hasta por mar, de la dificultad que hay".