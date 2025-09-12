Fecha confirmada: el festival gratuito con la auténtica gastronomía y cerveza alemanas vuelve a Valencia

Fecha confirmada: el festival de la auténtica gastronomía y cerveza alemanas vuelve a Valencia durante estos días

El festival que permite a los valencianos degustar la auténtica comida y cerveza alemanas ya está de vuelta. Desde este viernes 12 de septiembre, el Oktoberfest Paulaner abre sus puertas en el puerto de Valencia.

Es el tercer año que la ciudad acoge esta cita tan importante. En esta ocasión, coincidiendo con la celebración del Oktoberfest de Múnich, el puerto de Valencia recrea esta fiesta del 12 al 28 de septiembre.

Y lo hace, entre otras cosas, reproduciendo una auténtica carpa bávara de 5.000 metros cuadrados que recrea todos los elementos de una de las fiestas más populares del mundo.

Así, durante más de dos semanas, la capital del Turia se va a convertir en punto de encuentro para los amantes de la cerveza y de la gastronomía alemana, ofreciendo a visitantes y turistas una experiencia única llena de tradición, música y diversión.

Como homenaje a la cerveza oficial de la fiesta alemana, los asistentes podrán disfrutar de las variedades más emblemáticas, servidas por camareros con los trajes típicos de Baviera y en formato de jarras de medio, uno y dos litros.

También se podrá elegir la alternativa 0,0 % de alcohol o sin gluten, para que todos puedan brindar en buena compañía.

La experiencia irá más allá de la cerveza. En el interior de la carpa se instalará una caseta donde se cocinarán algunos de los platos más emblemáticos de Alemania: bretzels recién horneados, salchichas bockwurst y bratwurst, codillo al estilo bávaro, patatas y la tradicional tarta apfelstrudel.

El pistoletazo de salida será el viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas con la tradicional apertura del primer barril de cerveza, al grito de “O’Zapft is!” (¡Ya está abierto!), llenando la primera jarra de 1 litro de cerveza.

Un ritual que marca oficialmente el inicio de la fiesta y que convertirá al puerto de Valencia en el epicentro del ocio en septiembre.

Además, el recinto estará decorado con césped artificial, mesas alargadas, bancos corridos y luces ambientales que recrearán el espíritu de las carpas de Múnich. Un DJ animará cada jornada con sesiones en directo, ofreciendo una mezcla variada de música.

También se realizarán diferentes juegos y actividades para entretener al público y amenizar la mayor cita cervecera del año en Valencia. Entre ellas, el popular concurso de levantamiento de jarras, que pondrá a prueba la fuerza y resistencia del público asistente.

De entrada gratuita, el festival estará abierto de lunes a viernes de 18:00 a 01:00 horas y los fines de semana en horario ininterrumpido de 12:00 a 01:00 horas.