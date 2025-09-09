Melody actuará gratis en un pueblo de Valencia este mes de septiembre: "Será la estrella principal de las fiestas"

La representante de España en el Festival de Eurovisión de este año, Melody, será "la estrella principal de las fiestas" de Catarroja este mes de septiembre.

Así, este pueblo de Valencia ofrece la posibilidad de ver a la artista sevillana sobre el escenario de manera gratuita. Eso sí, más vale llegar con tiempo, ya que se podrá acceder al recinto pero hasta completar aforo.

Pero valdrá la pena para ver cómo Melody, en su paso por Valencia, ofrece un espectáculo enmarcado en su gira “Esa Diva Tour” que incluye tanto temas de su nuevo álbum como algunos de sus éxitos más reconocidos.

La intérprete de la mítica canción El baile del gorila en 2001 y Esa Diva en 2025 repasará, para todos aquellos que quieran acercarse a Catarroja, los grandes temas de su extensa carrera musical.

Se trata de un acontecimiento único para disfrutar de la versatilidad y el talento de esta artista tan reconocida a nivel nacional. Tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a las 23.30 horas en el aparcamiento del Mundial 82 de Catarroja.

Pero Melody no es la única artista que se pasará por este pueblo de Valencia durante sus fiestas mayores. El grupo Auxili, la cantante Naina y el grupo Apolo también actuarán. En concreto lo harán un día antes que la sevillana, el sábado 27 de septiembre a las 23.00 horas en el mismo recinto.

Además, las orquestas populares también tendrán su espacio con actuaciones de Montecarlo (26 de septiembre), Gamma (13 de septiembre) y Tokio (19 de septiembre), todas ellas en el recinto del aparcamiento del Mundial 82, habilitado con control de aforo para garantizar la seguridad.

De hecho, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado la relevancia de esta programación musical: "Hemos diseñado unas fiestas pensando en todos los públicos. Melody es una artista que conecta con la familia al completo. Además, nuestra apuesta por los músicos valencianos busca poner en valor el talento de nuestra terreta".

Estas son las primeras pinceladas de una amplia programación festival que incluye actividades muy variadas, como una rica oferta cultural y gastronómica.

Entre los acontecimientos más esperados se encuentran la LIII edición del Concurso de allipebre y la tradicional Siega del Arroz, así como los actos festivos de Moros y Cristianos que llenarán las calles del municipio de tradición y "hermandad".

Fiestas especiales

El Ayuntamiento de Catarroja ya ha presentado el programa oficial de las Fiestas Mayores en honor a su patrón, San Miguel, que se celebrarán desde este próximo fin de semana hasta principios de octubre.

En esta ocasión, estas fiestas estarán marcadas por la memoria colectiva tras la dana que afectó al municipio hace casi un año, y buscan ser un espacio de encuentro, convivencia y recuperación para los vecinos.

La alcaldesa de Catarroja señaló que estas fiestas son especialmente significativas: "Son días para recordar nuestra capacidad de resiliencia y el valor de nuestra cultura y tradiciones".

"Este año, las fiestas de San Miquel adquieren un significado muy especial. Fiestas que nos recuerdan que, incluso en medio de la adversidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el espíritu comunitario que nos une nos dan identidad y nos hacen más fuertes", añadió.

Entre las actividades gastronómicas destaca el tradicional concurso de Allipebre, que celebrará su 53ª edición el 20 de septiembre en el emblemático Port de Catarroja. Para su preparación, el consistorio ha comprado 260 kg de anguila y, además de los 150 allipebres que entran en concurso, el Ayuntamiento cocinará y distribuirá unas 2.000 raciones de degustación al público asistente.

Además, en recuerdo a las personas fallecidas por la dana y a sus familias, el lunes 29 de septiembre se realizará un homenaje especial en el Parque del Secanet.

Este acto incluirá salvas de honor con humo negro antes de una emotiva mascletá dedicada a su memoria. Además, durante las fiestas tendrá lugar una ofrenda floral en la Albufera que conmemorará su memoria.