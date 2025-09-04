Regresa a Valencia la mejor orquesta de España: los tres pueblos donde Panorama actuará en septiembre

En septiembre aún quedan resquicios de verano; de esas tardes y noches de verbena que parecen eternas; de conciertos y de fiestas patronales en muchos pueblos, donde amigos y familia se reúnen después de tanto tiempo sin verse.

Por lo menos, en tres pueblos de Valencia sus vecinos aún tendrán la oportunidad de vibrar con la música y vivir una noche inolvidable antes de entrar de lleno en la rutina.

La mejor orquesta de España hace parada en Moncada, Alaquàs y Mislata con un nuevo show de música, coreografía y luces, que se hace llamar Epic Tour. "Septiembre será ÉPICO… ¿estás listo para vivirlo con nosotros?", escriben en sus redes sociales.

Este jueves 4 de septiembre, a partir de las 23:30 horas, Panorama regresa a Moncada para ofrecer su espectáculo en la avenida de la Mediterránea después de tres años consecutivos.

La banda gallega aterriza el próximo viernes 5 de septiembre en Alaquàs, en el recinto ferial El Terç; y en Mislata el sábado 6 de septiembre, en el Recinto Ferial, calleHospital, con entrada por la Plaza de la Libertad.

Montaje de la Orquesta Panorama en Moncada (Valencia). EE

Pero el conjunto musical gallego, nacionalmente reconocido por el increíble despliegue técnico, su juego de luces y el grandioso escenario que recorre el país cada verano, ha programado un total de 25 actuaciones para despedir la temporada.

Gracias a un elenco de 33 artistas -entre músicos, cantantes y bailarines-acróbatas-, Panorama ofrece un espectáculo mágico con un variado repertorio de canciones clásicas y de éxitos del momento.

El grupo actúa sobre su propio camión-escenario, que tiene 30 metros de boca, 14 metros de fondo y otros 14 metros de altura y con el que deja boquiabierto a todo aquel que se detiene a observar y disfrutar del espectáculo.