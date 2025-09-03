El lugar más popular y masificado de Valencia para ir a ver el atardecer: "Nunca hay sitio para aparcar"

Conseguir la foto más bonita en el sitio más espectacular de la ciudad o visitar un espacio de ensueño con tus seres queridos y disfrutar de las mejores vistas de la puesta de sol. Razones hay muchas, pero los lugares adecuados para ello se pueden contar con los dedos de una mano.

Cada vez más personas acuden a espacios concretos de la ciudad de Valencia para disfrutar de un atardecer mágico; pero, sin duda, uno de los más concurridos siempre ha sido L'Albufera.

De hecho, en los últimos años su popularidad ha escalado de tal manera que ya no solo es visitada para disfrutar de la puesta de sol en verano; todo el año es una buena época para acercarse al parque natural y vislumbrar el atardecer.

Sin embargo, es en la época estival cuando "la fiebre" de L'Albufera alcanza su punto más álgido. La foto es única e impresionante, el sol reflejado en el agua del lago es difícilmente comparable a algo similar; pero esta imagen idílica atrae cada vez a más personas.

Algo que provoca que este espacio natural llegue a estar masificado en verano, provocando quejas de valencianos que también quieren disfrutar del parque. "Nunca hay sitio para aparcar", critica una usuaria en redes sociales.

Pese a la creciente masificación estival, los visitantes no desisten en su empeño por visitar una de las joyas naturales que alberga la provincia y que es uno de los pulmones de l'horta valenciana.

Muchos acuden a merendar, a jugar a las cartas, a pasear o a desconectar. La gran mayoría de personas la visitan porque, además de disfrutar del atardecer, pasan toda la tarde con actividades y en conexión con el paisaje.

El plan perfecto

Pero visitar el atardecer en el Parque Natural de L'Albufera es mucho más que simplemente ver la puesta de sol, es toda una experiencia que incluye los cinco sentidos.

La joya de la corona de la experiencia es el paseo en barca por el lago que culmina en la visualización del atardecer en el medio del lago. Un trayecto para pasar un buen rato en familia o con amigos este es el plan perfecto.

Las tonalidades que va cogiendo el cielo mientras baja el sol son indescriptibles. Rojo, azul, naranja y morado son algunos de los colores que se pueden llegar a apreciar en una de estas puestas de sol.

Atardecer en L'Albufera. EE

Todo ello la convierte en una de las mejores puestas de sol que se pueden apreciar en todo el mundo. Un momento único de desconexión.

Masificado en verano

Pero, como se mencionaba previamente, la fiebre de los atardeceres en L'Albufera llega a su punto más álgido en verano, cuando las redes sociales se inundan de vídeos espectaculares de la puesta de sol en el lago.

Son muchos los turistas y los valencianos que cada tarde se acercan para vislumbrar el paisaje, lo que hace que sea complicado encontrar puesto para sentarse o dejar el coche en el Parque Natural.