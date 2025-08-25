La paz que da vivir en un entorno natural es cada vez más llamativa para muchos ciudadanos. Existen muchos pueblos de montaña, pero en Valencia, el municipio de Chulilla destaca sobre el resto.

Así lo asegura ChatGPT, la inteligencia artificial que ha consultado EL ESPAÑOL para conocer, bajo su criterio, cuál es el pueblo de montaña preferido para vivir en Valencia. Sobre el lugar escogido, asegura que "es perfecto para vivir tranquilo".

Destaca también su cercanía a la capital valenciana (60 kilómetros), los innumerables planes que se pueden hacer rodeados de naturaleza y el patrimonio histórico del municipio.

Chulilla se encuentra en la comarca de Los Serranos y cuenta con una población de 677 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el territorio destaca su impresionante castillo de origen musulmán, que se alza sobre la montaña. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas espectaculares del cañón del río Turia.

En el casco urbano, sus calles estrechas y fachadas blancas cautivan a los visitantes y vecinos. En el corazón del pueblo, se encuentra la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, construida en el siglo XVIII.

Desde allí, se puede continuar el recorrido hasta el mirador de La Peñeta, desde donde se puede contemplar un paisaje impresionante del río Turia.

El paseo por las pintorescas calles y plazas de Chulilla lleva a los visitantes a la Ermita de San José, que data del siglo XVII.

Para finalizar la ruta por el pueblo, se recomienda acudir a la popular zona de "La Ermita", desde donde se puede disfrutar de una magnífica vista panorámica de Chulilla.

El recorrido continúa descendiendo hasta El Charco Azul, un rincón espectacular del río Turia rodeado de altísimas paredes verticales. Este hermoso paraje es un lugar perfecto para tomar fotos y dejarse maravillar por su belleza.

ChatGPT destaca las "calles estrechas, fachadas encaladas, plazas tranquilas: un pueblo con identidad, sin explotaciones urbanísticas masivas" de Chulilla.

"Muchos inmuebles son casas tradicionales rehabilitadas con encanto rústico, techos altos, vigas vistas y terrazas con vistas al cañón", subraya.

El entorno natural "espectacular" de Chulilla para la IA incluye, por ejemplo, las Hoces del Turia. Esto es un desfiladero "impresionante" que atraviesa el pueblo, con senderos junto al río, pozas para bañarse y paredes verticales de piedra caliza.

También destaca por sus puentes colgantes. Parte de la famosa "Ruta de los Puentes", y es un paseo escénico apto para casi todas las edades. Por su parte, el Pantano de Loriguilla es ideal para hacer un pícnic, bañarse o relajarse con unas vistas impresionantes.

Según destaca ChatGPT, Chulilla es un destino "activo y saludable". Buena muestra de ello es que está considerado "uno de los mejores destinos de escalada deportiva de Europa", con miles de vías de escalada.

Además, el aire puro, el silencio y el entorno natural "favorecen un estilo de vida relajado pero activo", destaca la IA.