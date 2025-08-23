El chiringuito de un pueblo de Valencia con el mejor atardecer al lado de la playa: "Tiene unas vistas de escándalo"

El chiringuito de un pueblo de Valencia con el mejor atardecer al lado de la playa.

Es uno de los planes del verano. Y últimamente también del invierno, o de cualquier época del año. Los atardeceres se han convertido en un auténtico reclamo para quienes buscan pasar un rato agradable, hacerse buenas fotos y disfrutar de la naturaleza.

Aunque existen infinidad de lugares desde los que ver un atardecer, no en todos se disfruta de la misma manera. Los afortunados que viven cerca de Sagunto tienen un auténtico tesoro.

Se trata de Caballito de Mar Beach Bar, un local que combina buenas copas y mejor entorno para ver el atardecer al lado del mar. De hecho, este lugar "tiene unas vistas de escándalo".

Este local costero está ubicado prácticamente en la arena de la playa de Puerto de Sagunto. De hecho, se alza sobre uno de los espigones de la propia playa.

Allí, mesas y sillas con sombrillas y ambiente chill out se distribuyen por la zona haciendo que los clientes disfruten de unas vistas privilegiadas y únicas.

En sus redes sociales muestran cómo se disfruta desde allí de un buen atardecer en verano. Con bebida en mano (tienen una gran variedad como mojitos, gintonic y vermú) y buena compañía, la puesta de sol se convierte en un momento mágico.

El local está abierto de 18.00 a 3.00 horas de lunes a jueves, y desde las 10.00 y hasta la misma hora entre viernes y domingo. Así, cualquier día es perfecto para tomar algo con los amigos, ver el atardecer y disfrutar de la noche junto al mar con unas buenas tapas.

Sagunto

Caracterizada por su época romana y actualmente con más de 71.000 habitantes, la ciudad de Sagunto es el décimo municipio con más población de la Comunitat Valenciana.

Entre los monumentos más destacados de la población se encuentran, además del teatro romano, el antiguo castillo de Sagunto y la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

Otros lugares como la Vía del Pòrtic o Domus dels Peixos también son muy recomendables de visitar, pues se trata de un espacio arqueológico sorprendente donde se puede observar una antigua vía romana.

También resulta llamativa la antigua judería, lugar que conserva todavía su característico arco en la entrada y que, actualmente, alberga el Museo Arqueológico de Sagunto.

En Sagunto también se celebran fiestas reconocidas y que son un reclamo a nivel turístico. La más importante es la Semana Santa, aunque a lo largo del año se celebran otras como Sant Antoni, los Moros y Cristianos y las Fallas, además de sus Fiestas Patronales.

Además, en Puerto de Sagunto los visitantes pueden disfrutar de restaurantes, cafés, áreas de ocio y deporte tanto en la playa como en su pase marítimo que les permitirán vivir una agradable experiencia a cualquier hora del día.

La playa urbana de 1.300 metros de longitud que se caracteriza por tener arena fina, agua cristalina y un espigón que dibuja una imagen muy característica.