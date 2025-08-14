El restaurante de Valencia donde comieron los DJ Nervo, Marco Faraone y Uri Sabat antes de actuar en el Medusa

Antes de su esperada actuación en el cierre del Medusa Festival, los reconocidos DJ's Nervo, Faraone y Urisabat disfrutaron de una comida en el restaurante Vaqueta Gastro Mercat, del Grupo Gastro Trinquet, en pleno corazón de Valencia.

Este restaurante, reconocido por tener los platos más representativos de la cocina mediterránea, fue el lugar escogido por los artistas para degustar algunos platos típicos de la zona.

Las artistas Nervo (el dúo australiano de hermanas Miriam y Olivia Nervo), el DJ y productor Faraone, reconocido por su estilo techno, y el joven talento español Uri Sabat, aprovecharon su tiempo en la ciudad para saborear, entre otros platos, el famoso bunyol de l'Albufera.

Se trata de un buñuelo de allipebre ahumado, con anguila sopleteada, crema de ajo asado, almendra laminada y su suquet. El precio por unidad es de 5,10 euros.

Además, este plato ganó el certamen Tapas d'Ací organizado por Hostelería Valencia. Es la mejor tapa de la Comunitat Valenciana en 2025.

El grupo de artistas también disfrutó de dos arroces: el arroz del Senyoret y la tradicional paella valenciana, platos que reflejan la esencia gastronómica de la región.

El arroz del Senyoret lleva gamba roja, cigalitas y pescado fresco del día. Tiene un precio de 19,70 euros por ración. Por su parte, la paella valenciana con caracoles y alcachofas cuesta 18,10 euros por persona.

Este espacio destaca por su fusión de tradición y modernidad, con una carta que incluye arroces valencianos, carnes maduradas y una barra de sushi con toques mediterráneos.

Los artistas en Vaqueta.

Según afirman desde el propio restaurante Vaqueta Gastro Mercat, no es la primera vez que artistas

internacionales eligen este restaurante antes de un gran evento. En junio, la banda Crystal Fighters también se dejó seducir por su oferta culinaria antes de su actuación en el Festival de les Arts de Valencia.

Con su constante apuesta por la excelencia gastronómica, Vaqueta Gastro Mercat sigue

demostrando ser un lugar de referencia tanto para locales como para visitantes que

buscan una experiencia culinaria auténtica y de calidad en Valencia.

El Grupo Gastro Trinquet es un proyecto gastronómico valenciano fundado en 2017 que busca unir tradición, cultura y diseño en la restauración.

Actualmente conforma tres espacios emblemáticos: Pelayo Gastro Trinquet, ubicado en el histórico trinquet; Vaqueta Gastro Mercat, frente al Mercat Central; y Casa Baldo 1915, un homenaje a los cafés‐terraza clásicos.

En los tres lugares, la gastronomía contemporánea se nutre de productos locales, la esencia de la pilota valenciana y colaboraciones con artistas, artesanos e interioristas.

Este enfoque integral le valió en octubre de 2024 el Premio al Diseño de Hostelería de Valencia, en reconocimiento a su cuidado en cada detalle arquitectónico, creativo y cultural.