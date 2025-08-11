Este es el nombre de niña preferido de los valencianos: tiene 5 letras y significa sabiduría y conocimiento

Elegir el nombre de un recién nacido es una de las decisiones más importantes, y más difíciles, a las que se enfrentan las familias. No solo se trata de encontrar un nombre que guste a ambos progenitores, sino también de considerar su sonoridad, significado, originalidad o tradición familiar.

Además, las modas juegan un papel fundamental en la elección del nombre, siendo más o menos populares según las zonas o las épocas. Es por ello que las posibilidades son prácticamente infinitas, y cada año cambian las tendencias.

Entre todas estas opciones, Sofía se ha convertido en el nombre más elegido para niñas recién nacidas en Valencia en el último año, según los datos del Padrón municipal a 1 de enero de 2025.

Y es que, un total de 85 niñas recibieron este nombre, consolidando su posición como favorito por segundo año consecutivo. Su popularidad no es casual: Sofía es un nombre elegante, internacional y atemporal, lo que lo convierte en una elección muy versátil y apreciada por distintas generaciones.

El origen del nombre Sofía se remonta al griego antiguo, donde “sophía” (σοφία) significa “sabiduría”. En la tradición filosófica griega, la sophía era una virtud central: la sabiduría como camino hacia una vida plena.

Además, Sofía tiene una fuerte presencia histórica y religiosa, siendo el nombre de varias santas y de la famosa basílica de Santa Sofía en Estambul.

A lo largo del tiempo, ha sido un nombre utilizado por reinas, escritoras, artistas y personajes literarios, lo que también ha contribuido a mantenerlo vigente.

En la actualidad, su pronunciación suave, su significado profundo y su fácil adaptación a diferentes lenguas lo han convertido en uno de los nombres femeninos más populares no solo en Valencia, sino en muchas partes del mundo.

En definitiva, aunque la elección del nombre para un bebé puede parecer cada vez más difícil ante tantas posibilidades, nombres como Sofía demuestran que una opción clásica y con historia puede seguir emocionando generación tras generación.

Los nombres más comunes

En Valencia, los nombres más elegidos para niñas durante el pasado año 2024 fueron Sofía, Vega, Olivia, Lucía y Julia. Sofía mantiene su liderazgo por segundo año consecutivo con un incremento de 14 con respecto al año anterior.

Además, Vega destaca especialmente al escalar hasta la segunda posición con 45 niñas, por encima de Olivia (44) y Lucía (41), que ocupaban esos puestos en 2023.

Julia se mantiene entre los primeros puestos con 36 niñas, mientras que Martina, con 35, baja una posición, situándose en el sexto lugar. En la séptima posición, empatadas con 30 casos cada una, se encuentran Carmen, Emma (que baja desde la cuarta posición en 2023) y Lola. Valeria, con 29 niñas, se sitúa en el décimo lugar, descendiendo desde la octava posición.

Por otro lado, María protagoniza uno de los ascensos más destacados, pasando del vigésimo sexto lugar en 2023 al duodécimo en 2024. En cambio, Aitana sigue perdiendo popularidad: fue tercera en 2022, bajó a la decimotercera en 2023 y ahora ocupa el vigésimo segundo lugar.

Estos datos reflejan las tendencias en los nombres elegidos por las familias valencianas para sus hijas nacidas en 2024.