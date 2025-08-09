El mejor pueblo de Valencia para tener casa en la montaña, según ChatGPT: "Tiene un clima fresco hasta en verano"

Uno de los mejores pueblos de la provincia de Valencia para tener una casa en la montaña, según ChatGPT, está a tan solo 60 kilómetros de la capital y "tiene un clima fresco hasta en verano".

Se trata de Chulilla, y es la opción perfecta para quienes buscan "veranear lejos del calor costero, en un entorno natural, activo y con encanto rural".

Además, comprar una casa en este municipio sale barato, pues existen opciones que parten de los 35.000 euros.

Aunque Chulilla está solo a 60 km de Valencia, tiene un microclima más fresco y seco, especialmente en verano, lo que lo hace ideal para una segunda residencia.

Según ChatGPT, es un pueblo "vivo todo el año": "No depende del turismo estacional, tiene vecinos locales y vida cotidiana".

El entorno natural "espectacular" de Chulilla para la IA incluye, por ejemplo, las Hoces del Turia. Esto es un desfiladero "impresionante" que atraviesa el pueblo, con senderos junto al río, pozas para bañarse y paredes verticales de piedra caliza.

También destaca por sus puentes colgantes. Parte de la famosa "Ruta de los Puentes", y es un paseo escénico apto para casi todas las edades. Por su parte, el Pantano de Loriguilla es ideal para hacer un pícnic, bañarse o relajarse con unas vistas impresionantes.

Según destaca ChatGPT, Chulilla es un destino "activo y saludable". Buena muestra de ello es que está considerado "uno de los mejores destinos de escalada deportiva de Europa", con miles de vías de escalada.

Además, el aire puro, el silencio y el entorno natural "favorecen un estilo de vida relajado pero activo", destaca la IA.

Más allá de la naturaleza, el casco antiguo de Chulilla también es digno de visitar. ChatGPT destaca sus "calles estrechas, fachadas encaladas, plazas tranquilas: un pueblo con identidad, sin explotaciones urbanísticas masivas".

"Muchos inmuebles son casas tradicionales rehabilitadas con encanto rústico, techos altos, vigas vistas y terrazas con vistas al cañón", subraya.

Segunda residencia

Destaca ChatGPT que Chulilla es un municipio "interesante para invertir": "La demanda de casas rurales ha aumentado, especialmente tras la pandemia: quienes teletrabajan o buscan escapadas frecuentes valoran mucho Chulilla".

Así, explica que existen oportunidades para comprar casas "a buen precio" en comparación con otros destinos rurales de interior.

Por ejemplo, en el portal inmobiliario de Idealista se encuentra a la venta una casa por tan solo 35.000 euros. La vivienda dispone de dos dormitorios, un baño completo, cocina sin amueblar, patio trasero y salón-comedor.

El inmueble necesita reforma, pero se encuentra rodeado de todos los servicios urbanos necesarios: desde un buen acceso por carretera hasta supermercados, farmacia o colegios.