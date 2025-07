La 'kiss cam' que acabó mejor que la de Coldplay pero también fue polémica: "En casa le van a decir un par de cosas"

Esta semana, la kiss cam volvió a liarla a lo grande. Ocurrió en un concierto de Coldplay en Estados Unidos, cuando una pareja fue enfocada por la cámara del amor. Ellos, en vez de besarse, se apartaron de inmediato.

Hasta Chris Martin, vocalista de la popular banda, lo comentó desde el escenario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, expresó en pleno concierto ante miles de fans.

Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas y que ha servido para recordar otros momentazos brindados por la kiss cam. Como, por ejemplo, el que se vivió en Valencia el pasado 27 de noviembre.

Tuvo lugar en el estadio del Levante UD, en el Ciutat de Valencia, cuando un hombre, Xavi, hincó rodilla para pedirle matrimonio a su pareja, Yili.

Una escena que el club compartió en redes y de la que se hicieron eco todos los medios dada la polémica que generó por la reacción inicial de ella.

"No la veo muy convencida", aseguró un usuario de X en respuesta al post publicado desde la cuenta oficial del club granota.

Otro internauta, tras ver cómo transcurrió la pedida, advirtió al futuro marido de que "en casa le van a decir un par de cosas".

Desde un primer momento, en el vídeo publicado por la cuenta levantinista se ve cómo Xavi estaba completamente decidido, ya que hincó rodilla en cuanto vio que la cámara le enfocaba.

Por su parte, Yili enseguida se llevó las manos a la cara, consciente del momento que estaba viviendo.

Pese a la vergüenza y timidez inicial de ver cómo la pedida sucedía ante un estadio de fútbol prácticamente completo, Yili aceptó, aunque su reacción fue muy comentada en redes sociales.

El SÍ QUIERO más granota 🫶🏻♥️ pic.twitter.com/CFi9qVaHo4 — Levante UD (@LevanteUD) November 27, 2024

Pese a ello, ambos se dieron "el sí quiero más granota", tal y como reza el post de X del club. En el estadio se formó una ovación y se sucedieron los vítores para los protagonistas junto a abrazos de los que estaban sentados junto a ellos.

"Al palo y gol"

En una entrevista posterior en El Larguero, los protagonistas explicaron cómo tuvo lugar la viral pedida.

Xavi explicó que llevaba "mucho tiempo hablando con un compañero que trabaja por ahí" y que este fue quien le ayudó. "Me dijo que podíamos hacerlo de esa manera y me pareció perfecto", explicó.

Por su parte, a Yili todo le pilló de sorpresa. "No tenía ni idea, por eso mi cara de póquer durante todo el rato. No me esperaba estar en medio del Levante con 12.000 personas mirándome todos", reconoció.

Tras la publicación en redes sociales, muchos medios internacionales republicaron el vídeo en sus cuentas.

Como respuesta, los aficionados felicitaron a los dos protagonistas por su casamiento, al tiempo que comentaron la reacción inicial de Yili. "Al palo y gol", comenta un usuario en un símil futbolístico.