El rincón donde pasó el día Omar Montes en Valencia, un día después de actuar en el Big Sound: "Lo mejor que existe"

Omar Montes actuó el fin de semana en el festival Big Sound de Valencia. De paso, aprovechó su estancia en la ciudad para disfrutar de una jornada de domingo con su gente y su hijo.

"Pacutos Valencia. Las mejores motos de agua que existen en el mundo", dijo el artista en un vídeo subido al perfil de esta empresa, dedicada al alquiler de este tipo de embarcaciones.

Y así pasó el día el artista; disfrutó conduciendo una moto de agua por la costa valenciana y culminó con el plato típico de la capital sin excepción: una buena paella valenciana.

Montes es un exboxeador y personaje mediático español que se dio a conocer en el programa de Gran hermano y posteriormente en programas de televisión como Mujeres y hombres y viceversa, Gran hermano Vip y Supervivientes, así como por su relación con Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja.

A partir de entonces, se posicionó como uno de los artistas más escuchados de España con temas como La rubia remix, Alocao junto con Bad Gyal, Arena y sal junto a Saiko o La sevillana, entre otros.

Precisamente el cantante interpretó Arena y sal en el festival con un acompañante especial. Su hijo, Omar Jr, de 12 años, subió al escenario para entonar una estrofa, un momento que emocionó a los asistentes.

"Ya sabes, cada vez que viene Omar Montes a Valencia hace magia. Mi primer concierto fue aquí en Valencia y desde entonces no he parado. La gente de aquí es mi plaza", profiere en el perfil de Big Sound, preguntado por su actuación.

Además, confesó que veranea en tierras valencianas desde que tiene "uso de razón". Concretamente, en Benidorm.

Recientemente, Omar Montes participó en Universo Calleja. "Estoy en mi 'prime'. Número uno. He sido prácticamente el que más canciones ha tenido. Lo más 'escuchaíto'. El conjuntito, cuatro discos de platino; Yo lo soñé, otros dos o tres; Goteras, otros tres. Yotuloko, otros dos. Ha sido un no parar", señaló sacando pecho de su carrera.

Fue entonces cuando Calleja fue directo al preguntar en cuánto dinero se traducen esos éxitos, y Omar no tuvo problema en responderle. "Por cada millón de Spotify [de reproducciones] no sé si son 3.000 pavos. Igual este año he tenido 500 millones. Es muy loco", apuntó.

Es decir, que aproximadamente, Omar Montes se habría embolsado 1.500.000 euros únicamente mediante esta plataforma de reproducción de música. "Un kilo y medio solo de descargas", alucinó Calleja. "De ahí también se lleva Hacienda y mi representante".

