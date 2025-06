La batalla de hamburguesas más famosa del país regresa a Valencia en estas fechas: entrada gratuita y horario

Los amantes de las hamburguesas no tienen que preocuparse por decidir a qué restaurante salir a comer o a cenar durante las próximas semanas, no hay discusión: The Champions Burguer.

Se trata de la batalla de hamburguesas más famosa de España, y sus orígenes son valencianos. Ahora, en su gira por todo el país, llegan a Valencia entre el 5 y el 23 de junio para decidir cuál es la mejor hamburguesa.

Primero comenzó siendo un pequeño evento, después se trasladó al estadio del Levante UD, uno de los dos equipos de la ciudad. Ahora, desde el pasado año, el evento se desarrolla en el estadio de Mestalla, la casa del Valencia CF.

En el estadio valencianista se reunirán entre estas fechas múltiples foodtrucks que lucharán por convertirse en los dueños de la mejor hamburguesa de España.

La inauguración será este jueves 5 de junio a partir de las 19.00 horas, y desde ese momento se abrirá el estadio de Mestalla todos los días hasta el 23 de junio.

El horario varía según el día. Así, de lunes a jueves estará abierto de 18.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo abrirá entre las 12.00 y las 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Entre las propuestas se encuentran hamburguesas como La Gamberra 2.0. Esta cuenta con pan rojo glaseado, carne de vaca nacional madurada, costilla de cerdo ahumada, queso cheddar ahumado, mayo ahumada street, bacon bits caramelizados y Gublins.

Otra de las opciones es la Royale Gold, con pan brioche con oro comestible, salsa Emmy, mermelada de bacon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48h, sour cream ahumada y bacon bits.

En total, son 25 las hamburguesas participantes, aunque existen otras opciones que, aunque no cuentan para la votación, también se pueden consumir.

Esta es la lista completa de los restaurantes participantes en la edición de 2025:

Street Food

Jenkin's

Muralla

Dak Burger

The Vicbros Burger

Soul

Godeo

Nola Smoke

Rico

Tarantin

Tokio

Vacarnal

Circo

Poison

Algo diferente

Sodabus

The Ranch Smokehouse

Marlons

Pizbur

Gottan

Moflete

El Barco

Teox

Hades

En la última edición, más de 35 hamburgueserías diferentes de toda España participaron en The Champions Burguer en Valencia.

Así, en 2024, más de 350.000 personas disfrutaron de este festival gastronómico en el estadio de Mestalla buscando la mejor hamburguesa de España 2024.

Para promocionar la nueva edición de este evento, desde la organización han distribuido carteles por toda la ciudad con frases típicas relacionadas con la comida que dicen las abuelas.

"¡No has comido nada! ¿Te saco jamón? Angelita, 82 años". A esta frase se le adjunta una más pequeña en forma de respuesta: "Angelita, no te preocupes. Alba no tiene hambre porque viene de The Champions Burger". Y diversas frases similares.

Campeonato valenciano

Este concurso por alzarse con el premio a la mejor hamburguesa del país nació de las mentes de dos emprendedores valencianos.

Durante este mes de junio, regresan a la ciudad donde nacieron, y lo celebran con un sorteo más que especial para la gente de la ciudad: un abono VIP anual del Valencia CF para dos personas, una experiencia VIP en The Champions Burguer con diez amigos y dos equipaciones completas del equipo.

Se trata de un guiño a su tierra que no han hecho en el resto de ciudades españolas que han visitado, y esperan una gran acogida en el estadio de Mestalla.