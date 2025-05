El pequeño pueblo de Castellón donde veranea la familia de Violeta Mangriñán: acogedor, bonito y con 131 habitantes

La influencer valenciana Violeta Mangriñán presume de pueblo siempre que va. Allí vive su madre y veranea su familia materna. Está en la provincia de Castellón y es diminuto; apenas viven 131 vecinos, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2024.

Se trata de Aín, uno de los pueblos más bonitos de la provincia. Pasear por sus callejuelas traslada al visitante a una de las calles griegas de Mykonos. "Aquí ha veraneado toda la vida mi familia materna y todos tienen casa aquí", le comentó la creadora de contenido a una seguidora.

Recientemente, tras haber pasado las Navidades en Aín, Violeta no dudó en publicar este mensaje: "Todos deberíamos tener un pueblito donde recargar el corazón con los nuestros cuando lo necesitamos. He sido muy feliz estos días con mi gente, he vuelto a Madrid con el corazón lleno".

No dudó en aprovechar para decir que evitar el despoblamiento rural "es responsabilidad de todos": "Nuestros pueblos son nuestros tesoros y hay que conservarlos", valoró.

Además, a Mangriñán le gustaría poder tener una segunda residencia a cuatro horas de Madrid, donde actualmente construye su vida, porque le encantaría que sus hijas "pudiesen pasar sus vacaciones en Aín", expuso la influencer en redes sociales.

La extronista de la extinta Mujeres y Hombres y Viceversa dijo a sus seguidores que desde hace un tiempo está intentando iniciar los trámites para comenzar con la construcción de su nueva propiedad, aunque todavía no lo ha conseguido.

En algunos portales inmobiliarios, consultados por este medio, se anuncian pocas casas en venta. El precio ronda los 65.000 euros por pisos de 62 m2.

Sin embargo, Violeta Mangriñán optaría por construir una vivienda desde cero. La valenciana con 2,4 millones de seguidores aseveró que para poder ser propietaria de un inmueble en Aín se deben seguir unas reglas sobre la estructura y la fachada.

"Te obligan a mantener la esencia por ley. Tiene que ser fachada blanca, ventanas azules y techo rústico. Es una norma del pueblo y evidentemente la respetaré", sentenció.

Aín

El pequeño pueblo está lleno de encanto, pues sus numerosas fachadas blancas con toques de azul y salpicadas de macetas hacen de esta localidad un rincón mágico. Además, pasear por su casco urbano y alrededores permite al visitante disfrutar de lugares como su castillo, su lavadero junto a un mirador, un antiguo molino o la iglesia del siglo XVIII.

Desde el encantador casco urbano de Aín, -que conserva el trazado musulmán y está rodeado de árboles frutales y huertas, siempre con las montañas de fondo-, se puede observar la naturaleza que rodea al municipio.

Una de las fachadas de una vivienda en Aín (Casrtellón). Turisme CV

Ubicado en las faldas del Pico Espadán, también puede ser una gran opción para los amantes de las grandes rutas. Su clima suave lo convierte en un destino perfecto los doce meses del año, con el encanto añadido de poder, con suerte, ver nieve en las montañas.

Los espacios naturales del pueblo son su mayor reclamo, ya que el Parque Natural de la Sierra de Espadán atesora paisajes y especies de gran valor. De hecho, es un lugar perfecto para disfrutar de una jornada de birdwatching, es decir, poder observar las aves en su entorno natural sin perturbarlas.

También es hogar de un delicioso aceite de oliva, una paella de montaña o un arroz caldoso, así como es típica la Olla de Poble, sus fantásticos embutidos y dulces típicos como las orelletes con miel y los turrones.