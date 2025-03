Llegada confirmada: el festival que busca encontrar la croqueta más sabrosa llega a Valencia con entrada gratuita

Estos pequeños bocados crujientes se han puesto tan de moda que ahora incluso tienen su propio festival en Valencia.

Con el buen tiempo primaveral de la ciudad, el Kroqueta Fest llega este fin de semana a la capital valenciana para permitir que los asistentes degusten las creaciones más sabrosas en forma de croqueta.

Además, este festival también incluye música en directo y un buen ambiente entre viernes y domingo. Y con entrada gratuita.

En este festival participan restaurantes como Sibarita, Les Croquetes, La Pichurrita (también conocido por sus tortillas), Bar Cassalla y Jenkin's.

Otros participantes que completan el cartel son los establecimientos K-MoNEt, Malafama, Los Chamacos, Cheeck's, Amarre, Marvi, El Cantó del Bon Gust y La Amparito Tomates.

Todos ellos competirán por ver quién cocina la mejor croqueta, algo que votarán los asistentes. Así, para poder juzgar las propuestas, primero tendrán que adquirir una ración de croquetas.

Con el ticket, deberán escanear el código QR del papel y ya podrán registrar su valoración. Tendrán que valorar aspectos como la cremosidad, cómo de crujientes están las croquetas, el sabor y la presentación.

Aunque se llame 'Kroqueta Fest', este festival no incluye solamente el comer croquetas, sino que va mucho más allá. Incluye, por ejemplo, comida sobre ruedas con los foodtrucks de BCC, La Chamatroca, Glasol, E'T Experiencia'T, Raffs y A Napule.

Además, las tres jornadas estarán amenizadas con la música en directo de artistas como GENZ, Volavent, Valencai, Jarana's, DJ Coco, R.Flow DJ y Grupo Canela. Estos son solo algunos de los nombres que participan en este festival de croquetas.

Pero no solo se trata de comida y música. El Kroqueta Fest también contará con un espacio de market donde se ubicarán marcas como Joyería Anubis 19, Vaya Nature, Party People, From Friky to Friky y Naupaka. Incluso habrá un puesto de tatuajes.

Así, del 4 al 6 de abril, la explanada ubicada frente al Hotel Neptuno y la Playa de Las Arenas se convierte en el lugar donde descansan las croquetas más apetecibles. La localización concreta del festival es en el cruce entre las calles Eugenia Viñes y dr. Marcos Sopena.

Allí esperan a ser degustadas por los asistentes. También por los más pequeños, pues el festival cuenta con una zona infantil para que los niños también participen en este curioso festival con actividades infantiles.

El horario depende de la jornada. El viernes será entre las 18.00 y las 00.00 horas. El sábado, desde las 12.00 y hasta las 00.00 horas. El domingo abrirá también a las 12.00 pero cerrará a las 22.00 horas.

Si bien la entrada es gratuita, se puede adquirir un fast pass a través de internet para evitar colas y asegurarse el acceso al recinto. Tiene un coste de 5,50 euros e incluye una ración de croquetas.