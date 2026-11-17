Las 15 alianzas empresariales y tres empresas que aspiran a ejecutar la primera gran obra de prevención frente a inundaciones impulsada por el Gobierno de España tras la dana del 29 de octubre de 2024 ya han puesto precio a la actuación, que servirá para encauzar el barranco de La Saleta.

Las ofertas económicas presentadas por las constructoras, todas ellas sin IVA, contemplan rebajas de hasta 31 millones de euros respecto al presupuesto base de licitación, fijado 109,1 millones también sin impuestos.

Según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación, la UTE formada por Copcisa, Lantania y Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas es la que ha realizado la oferta más ventajosa para la administración, con una propuesta de 79,4 millones de euros.

Le sigue en segundo lugar otra de las alianzas, la formada por Torrescámara y Grupo Bertolín, que ofrecen acometer las obras por 80,6 millones de euros. Mientras en tercer lugar se encuentra la UTE integrada por Rover Infraestructuras y Construred, con 81,6 millones.

La oferta más baja, sin embargo, corresponde a otra alianza empresarial: la que integran Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (TECOPSA), Sociedad General de Obras y Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia.

Esta UTE ofreció ejecutar los trabajos por 77,76 millones de euros, un 28,78% menos que el presupuesto base de licitación.

Sin embargo, la Mesa de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica ha considerado que esta oferta podría ser "anormalmente baja". Esto es, que la previsión del coste es demasiado optimista, o que el precio por el que ofrece realizar los trabajos son muy bajos.

Por ello, la Dirección General del Agua -dependiente del Ministerio- le remitió un requerimiento el pasado 12 de noviembre en el que le concedía un plazo de ocho días hábiles para presentar la documentación que considere necesaria para justificar la viabilidad de su propuesta.

En concreto, la Administración solicita que detalle los "ahorros que permitirían el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción". También las "soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras".

Asimismo, la "innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras" y el "respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral".

Con todo, la empresa todavía puede defender su oferta, pues por el momento no ha quedado fuera del concurso. Así, será el órgano de contratación el que, una vez estudiada la documentación, decida si acepta o no la justificación de sus precios.

Otras 11 UTE y 3 firmas

Además de estos cuatro grandes grupos de la construcción, también se presentaron otras 3 firmas de forma individual y 11 alianzas empresariales. Una cantidad de licitadores que refleja la envergadura del contrato, cuyo presupuesto con IVA asciende a los 132,1 millones.

Por detrás de las tres primeras clasificadas, por el momento, aparecen Acciona, Acsa Obras e Infraestructuras S.A. y Comsa Corporación, con una oferta de 82,04 millones; Construcciones Sarrión, Copisa y Adiante, con 82,25 millones; y Vías y Construcciones, aliada junto a CHM Obras e Infraestructuras, con 83,1 millones.

Le siguen por orden Ferrovial Construcción, Ocide Construcción e Infraestructuras y Servicios Servitria, con 83,96 millones; AZVI, ARPO y Construcciones ALPI, con 83,93 millones; y la unión temporal de Obrascón Huarte Lain (OHLA) junto a Vilor Infraestructuras, con 84,52 millones.

En la parte final del ranking de precios se sitúa FCC Construcción y Becsa, con 85,13 millones; la Constructora San José, Eiffage Construcción y Guerola Infraestructuras, con 85,16 millones; y Dragados, del grupo ACS, que se ha aliado con Pavasal para este caso y ofrecen sus trabajos por 86,2 millones de euros.

Continúa ASCH Infraestructuras y Servicios, que podría acometer las obras por 86,94 millones. Y a esta le siguen dos de las firmas que decidieron concurrir de forma individual: Sacyr Construcción, cuya oferta alcanza los 87,54 millones de euros, y ENEAS Servicios Integrales, con 89,37 millones.

Las ofertas más elevadas corresponden a la alianza de Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, y a la firma Puentes y Calzadas Infraestructuras. La primera calcula la actuación en 103,72 millones, mientras la segunda, en 104,29 millones. Ambas se sitúan cerca del presupuesto máximo.

Avenida de agua en Aldaia

El contrato corresponde al segundo tramo del proyecto de adecuación del barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde. Una actuación destinada a reducir el riesgo de inundaciones en varios municipios de l'Horta Sud, especialmente en Aldaia, donde las avenidas de agua han atravesado históricamente el casco urbano.

La licitación de La Saleta, así, se convierte en la primera gran obra antirriadas del Gobierno. Y aunque el proyecto es anterior a la dana, la magnitud de la catástrofe obligó a revisar y actualizar su diseño a partir de nuevos estudios hidráulicos.

Tal y como informó este diario, el proyecto contempla una conducción soterrada de aproximadamente cuatro kilómetros por el norte del municipio, que permitirá desviar el agua hacia el nuevo cauce del Turia sin que tenga que atravesar las zonas urbanas más expuestas.

El trazado deberá atravesar la línea ferroviaria Valencia-Utiel mediante una hinca subterránea para no interrumpir el tráfico de trenes.

A continuación, el agua continuará por una vía verde hidráulica de cerca de 3 kilómetros hasta las proximidades del nuevo cauce del Turia.

El sistema se completa con una segunda actuación, pero que todavía se encuentra pendiente de licitación, para ejecutar la conexión definitiva bajo la V-30 con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros.

Este tramo, sin embargo, se ha separado del contrato principal por su complejidad técnica y se desarrollaría más adelante en coordinación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El objetivo de esta gran obra, cuyo plazo de ejecución es de 42 meses, en definitiva, es ofrecer una salida a las aguas del barranco y mejorar la protección no solo de Aldaia, sino también de municipios como Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y Valencia.