El Parlamento Europeo rebaja las exigencias de emisiones de CO2 al sector cerámico: tendrá criterios propios

El Parlamento Europeo ha dado un paso más en la protección de la industria cerámica de Castellón y la Comunitat Valenciana al aprobar que este sector, entre otros, cuente con criterios propios para calcular los derechos gratuitos de emisión de CO2.

De esta manera, el texto aprobado abre la puerta a calcular los derechos gratuitos de emisión con criterios específicos para la cerámica, con el foco puesto sobre el impacto de la enmienda en la industria valenciana.

"Hoy gana Castellón. Hoy gana la cerámica española. Y hoy gana el sentido común. Europa no puede exigir imposibles a una industria estratégica que todavía no dispone de una alternativa tecnológica al gas para fabricar sus productos", ha celebrado el eurodiputado del PP, Esteban González Pons.

En concreto, el pleno del Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y ha aprobado la creación de un benchmark específico para la cerámica para limitar el recorte del 34% de las asignaciones gratuitas. La votación se ha cerrado con 474 votos a favor y 28 en contra.

Actualmente la industria cerámica se evalúa según una referencia general basada en el consumo de combustible (benchmark de combustible), que no tiene en cuenta las características específicas del sector.

"Queremos una Europa más sostenible, pero también una Europa que siga fabricando, innovando y creando empleo. La transición climática no puede convertirse en una desindustrialización silenciosa. Competitividad y sostenibilidad deben avanzar juntas", ha afirmado la delegación popular.

"Mientras la Comisión y el Consejo planteaban una respuesta igual para todos los sectores, el Parlamento ha entendido que tratar igual a quienes son diferentes es profundamente injusto. La cerámica necesitaba una solución propia y la hemos conseguido", ha subrayado González Pons.

El dirigente popular ha recordado que el trabajo comenzó en noviembre de 2025 y es fruto de meses de colaboración con las empresas y las asociaciones del sector, así como de la coordinación del PP a nivel local, autonómico, nacional y europeo.

"Este resultado no es casualidad. Es el fruto de meses de reuniones y de trabajo conjunto para explicar en Bruselas que detrás de cada fábrica hay miles de familias que dependen de que Europa legisle con inteligencia", ha señalado.

Desde el comienzo de las negociaciones, la industria cerámica valenciana exigía una revisión urgente de la normativa climática de comercio de emisiones (ETS), la creación de unos valores de referencia (benchmarks) específicos para el sector y la congelación del recorte de asignaciones gratuitas hasta que existan tecnologías viables para descarbonizar sus procesos.

Tras el apoyo del pleno a la enmienda, el siguiente paso será defender la posición del Parlamento en la negociación con el Consejo y la Comisión Europea.

En este sentido, González Pons ha pedido al Gobierno de España que "esta vez no se ponga de perfil y defienda sin fisuras una solución que garantice la viabilidad y el futuro del sector".