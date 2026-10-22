Nealis integra en una nueva entidad sus marcas de 'facility services' y amplía sus capacidades industriales

Con la integración de sus marcas comerciales de 'facility services' bajo Genera Nealis, la empresa avanza en el proceso de transformación del modelo corporativo en sus áreas de negocio.

Tal y como han detallado en un comunicado, esta consolidación supone un nuevo hito dentro de la evolución iniciada tras el nacimiento del holding Nealis y responde al objetivo de fortalecer una propuesta de valor más sólida, especializada e integrada.

En la actualidad, Genera Nealis cuenta con un equipo técnico propio de más de 2.000 profesionales que acompaña a más de 1.000 clientes de ámbito privado y público a nivel nacional.

De hecho, la ampliación de su cartera en el sector privado y su expansión territorial han sido precisamente algunos de los hitos más significativos de la compañía.

Dispone de delegaciones propias en Comunitat Valenciana, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con previsión de ampliar presencia próximamente en Aragón, País Vasco y Castilla y León.

La diversificación en el área de negocio de ‘facility services’ en el grupo ha evolucionado exponencialmente durante la última década. Genera ha experimentado un crecimiento promedio en volumen de negocio del 20% anual y encara 2027 con un objetivo de facturación de 100 millones de euros.

De este modo, Genera toma posiciones como un player integral en su sector en el mercado nacional poniendo el foco en proyectos de mayor tamaño en el ámbito de la descarbonización en industria, el sector hotelero y terciario a través de alianzas con las grandes energéticas.

Destaca también su evolución y diversificación para el sector hospitalario, banca, retail e industria; actuaciones que "reflejan la diversidad de capacidades de la compañía y su experiencia en entornos que exigen elevados estándares técnicos, operativos y de conservación patrimonial".

Anferval

La compañía afronta esta nueva etapa desde una posición de crecimiento sostenido y con el objetivo de reforzar su presencia en sectores estratégicos.

En este contexto, Genera ha incorporado recientemente a Anferval, empresa especializada en climatización para entornos industriales y de confort, así como servicios de instalación, mantenimiento y asistencia técnica, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector.

"La incorporación de Anferval supone un importante refuerzo para nuestra estrategia de crecimiento en el ámbito del mantenimiento y las instalaciones. Compartimos una misma visión basada en la cercanía al cliente, la excelencia técnica y la capacidad para desarrollar soluciones adaptadas a cada proyecto. Su experiencia y conocimiento nos permitirá ampliar nuestras capacidades y continuar creciendo en un área estratégica para la compañía", añade Enrique Martínez, Director General de Genera Nealis.

Con esta integración Genera refuerza su posicionamiento como operador nacional de referencia en facility services, apoyada en el conocimiento acumulado durante décadas, una plantilla altamente especializada y el impulso estratégico de Nealis para seguir creciendo en servicios de alto valor añadido.

Ahora, con una única marca que aspira a incrementar visibilidad, generar más sinergias y afrontar nuevos retos desde una posición aún más sólida.