La UPV abre nuevas vías de colaboración con 15 instituciones universitarias estadounidenses

Representantes de quince instituciones universitarias de Estados Unidos han visitado este martes la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), en el marco de las Jornadas y Misión Inversa ICEX-NAFSA.

Esta cita tiene como objetivo dar a conocer las capacidades de las universidades españolas y favorecer nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Durante el evento, diseñado conjuntamente dentro del proyecto CAPTAIN e inaugurado por el rector de la UPV, José Capilla, la delegación estadounidense ha podido conocer las estrategias de internacionalización de la universidad, así como su fuerte apuesta por la innovación.

"Se trata de una extraordinaria oportunidad de estar en contacto con 15 instituciones universitarias norteamericanas que abren la oportunidad de desarrollar una de nuestras prioridades: la relación con el sistema académico universitario norteamericano, el de mayor excelencia del mundo", ha afirmado Capilla.

El rector de la UPV también ha recordado que "en este momento tenemos convenios con 25 instituciones norteamericanas y relaciones que van más allá".

Durante esta jornada se ha trabajado en planes para incrementar movilidades, la puesta en marcha de dobles títulos y el desarrollo de proyectos conjuntos, financiados por agencias estatales o empresas privadas.

En este encuentro han participado representantes de Anderson University, Babson College, Binghamton University, Carnegie Mellon University, Flagler College, Hartwick College, Marian University Indianapolis, Mississippi Valley State University, Nova Southeastern University, Soka University, University of Maryland, Baltimore County, University of North Carolina at Charlotte, University of South Alabama, University System of Georgia y Virginia Commonwealth University.

Proyecto CAPTAIN

El Proyecto CAPTAIN es una propuesta liderada por la Universitat Politècnica de Valencia dirigida a fortalecer las estructuras de investigación y, a su vez, el ecosistema empresarial y el sistema de innovación más amplio de la Comunitat Valenciana, mejorando la capacidad de conseguir financiación internacional para la I+D+i.

La misión del proyecto se centra en dos pilares: aumentar las capacidades de investigación consiguiendo financiación internacional para la I+D+i y creando asociaciones duraderas con fondos y empresas estadounidenses.

Por otro lado, también tratarán de crear nuevas capacidades para impulsar la transferencia de tecnología y conocimientos a las empresas, fomentando el desarrollo de nuevos sectores industriales arraigados en las tecnologías emergentes.