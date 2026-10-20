El Palacio de Congresos de Valencia compensará 944 toneladas de CO2 invirtiendo en proyectos ambientales locales

En su estrategia de sostenibilidad, el Palacio de Congresos de Valencia busca transformar la huella de la actividad congresual que se lleva a cabo en él en legado medioambiental.

Bajo esta premisa, el recinto ha "reforzado" su estrategia de sostenibilidad con la compensación de 944,62 toneladas de CO2 correspondientes a la huella de carbono generada por su actividad congresual en 2024 y 2025.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la iniciativa persigue el objetivo de "neutralizar la huella de carbono generada por la actividad de este espacio a través de proyectos de carácter ambiental" dentro de la provincia.

En cifras, el Palacio de Congresos va a compensar las 588,89 toneladas de CO2 correspondientes a 2024 y las 355,73 toneladas de CO2 equivalentes del ejercicio 2025.

Esta cantidad se ha traducido en inversiones en dos proyectos locales: uno el agrivoltaico Pla de les Avenes en Llíria (Valencia) y otro, la creación del Centro de Interpretación Ambiental y Agrícola de la Acequia del Oro, en el Parque Natural de l'Albufera.

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta del Consejo de Administración del Palacio de Congresos de Valencia, Paula Llobet, ha destacado que esta iniciativa refuerza el compromiso del recinto congresual "con un modelo de gestión que posiciona a esta ciudad como referente internacional en turismo de reuniones sostenible".

"La sostenibilidad es un factor clave para la competitividad de los destinos de congresos. En Valencia queremos que los eventos que acogemos generen no solo impacto económico, sino también beneficios reales para nuestro territorio", ha subrayado.

La compensación se materializa con dos propuestas desarrolladas "en enclaves de alto valor para el medio ambiente valenciano".

En cuanto a la inversión sobre el proyecto agrivoltaico Pla de les Avenes en Llíria, promovido por la Comunidad de Regantes de Llíria, esta integra la producción agrícola tradicional con la generación de energía solar renovable para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, lo que beneficiará a cerca de 500 agricultores.

La segunda, la destinada a la creación del Centro de Interpretación Ambiental y Agrícola de la Acequia del Oro, en el Parc Natural de l'Albufera, pondrá en valor el papel de los agricultores y las comunidades de regantes en la conservación del parque natural, la gestión sostenible del agua y la preservación de uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

"Un paso más"

"Con estas iniciativas damos un paso más en nuestra estrategia de sostenibilidad. No solo medimos y reducimos nuestra huella ambiental, sino que contribuimos activamente con proyectos que fortalecen y protegen el territorio y ponen en valor nuestro patrimonio natural", ha remarcado Llobet.

Junto a la compensación de su propia huella, el Palacio de Congresos impulsa el Programa de Compensación de Huella de Carbono con clientes y organizadores de eventos para ofrecerles el cálculo de las emisiones asociadas a sus eventos y la posibilidad de compensarlas en los proyectos medioambientales del programa.

El programa cuenta con mecanismos de verificación y certificación que garantizan que la compensación de emisiones se traduzca en proyectos medibles y con impacto acreditado sobre el territorio, ha resaltado la administración local.

La idea, ha agregado, es que puedan sumarse voluntariamente propuestas a estos proyectos de compensación, contribuyendo de forma directa a la conservación y desarrollo sostenible del destino.

Paula Llobet ha manifestado que este modelo "permite convertir cada encuentro profesional celebrado en la ciudad en una oportunidad para generar valor compartido".

"Buscamos que cada evento celebrado en Valencia deje un legado positivo para la ciudadanía. El objetivo es que cada congreso deje una huella positiva que perdure en el tiempo, generando un impacto que trascienda la propia celebración del evento y revierta en beneficio del territorio y de las generaciones futuras", ha asegurado la edil.