Los empresarios valencianos destacan la solidez de la economía e instan a reforzar la competitividad de las empresas

La fortaleza de la economía valenciana para hacer frente a los retos futuros y asegurar la competitividad de las empresas locales y nacionales en un contexto cada vez más complejo. Esta es la principal reivindicación que los empresarios valencianos han trasladado durante la Noche de la Economía Valenciana.

Cámara Valencia ha celebrado este lunes la Noche de la Economía Valenciana, un encuentro que ha reunido a representantes del tejido empresarial e institucional valenciano y que ha tenido como país invitado a Reino Unido.

En esta edición, celebrada en el Palacio de Congresos, Cámara Valencia ha reconocido a ITV Ice Makers (Premio Impulso a la Internacionalización); SH Hoteles (Premio a la Sostenibilidad Empresarial); GDES (Premio a la Economía Digital); Transportes Remedios Torres (Premio a la Excelencia Empresarial) e Intertronic Internacional (Premio a la Innovación en la Empresa).

Además, la institución ha rendido homenaje a la trayectoria empresarial de Rafael Milla Navarro, presidente del Grupo Raminatrans, y ha distinguido a Octopus Energy España como empresa británica establecida en Valencia.

En su discurso, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha expresado su solidaridad con las personas afectadas por la dana 'Adam' que ha golpeado a la Comunitat Valenciana a lo largo de este fin de semana y tras la que han fallecido tres personas en la autonomía.

En lo referente al panorama del comercio en el mercado actual, el presidente de Cámara Valencia ha enfatizado sobre la solidez regional. "Tenemos razones para confiar en el futuro de nuestra economía", ha subrayado.

"Tenemos una economía diversificada con un sector agrario especializado, una industria sólida y exportadora, unos servicios cada vez más internacionalizados y una economía digital en crecimiento que atrae talento e inversión", ha detallado.

Pese a que Morata ha destacado que el comercio exterior es "clave", ha hecho hincapié en el comercio de proximidad como aquel que "mantiene nuestros barrios, que da vida a nuestras calles y que forma parte de nuestra economía y de nuestra sociedad".

Competitividad

Por otro lado, ha incidido sobre la competitividad de las empresas, sobre la que ha alertado que influyen más factores que en épocas pasadas.

"La competitividad no depende solo de cada empresa; durante años hemos hablado de innovación y transformación digital, pero ahora la inteligencia artificial está transformando profundamente la manera de producir, de organizar el trabajo y de competir", ha apuntado.

Finalmente, Morata ha recalcado la importancia de "recuperar la confianza en nuestras propias capacidades" y garantizar estabilidad, seguridad jurídica y transparencia institucional.

Asimismo, ha señalado las oportunidades para generar riqueza e impulsar el empleo joven y ha advertido que "la velocidad de ejecución es también un factor decisivo de competitividad".

Finalmente, el representante de la entidad ha afirmado ser consciente de los retos futuros, pero ha remarcado la determinación del tejido empresarial, las instituciones y el modelo de economía social de mercado.

"Conozco la capacidad, el talento y la determinación de nuestros empresarios, la fortaleza de nuestras instituciones y los valores de nuestro modelo de economía social de mercado. Por eso miro al futuro de Valencia con confianza y con ambición", ha concluido.

Noche de la Economía Valenciana

El embajador británico en España, Sir Alex Ellis, también ha participado en el acto. En concreto, ha destacado que "los vínculos entre el Reino Unido y Valencia son, sobre todo, humanos: más de 10.000 ciudadanos británicos viven en Valencia y más de 100.000 en el conjunto de la Comunitat. Y esos vínculos humanos son también la base de una relación económica fuerte y creciente".

Ellis ha señalado además que cada vez más empresas valencianas consideran Reino Unido un destino natural para su crecimiento.

"El Reino Unido es una nación abierta a los negocios y queremos seguir fortaleciendo esta relación, creando nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y colaboración en ambas direcciones", ha subrayado.