Myriam Gimeno, consejera delegada de Nealis, ganadora nacional de la 10.ª edición del 'CaixaBank Premio Empresaria'

Myriam Gimeno, consejera delegada de Nealis, ha sido elegida ganadora nacional de la décima edición del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y de transformación.

La directiva valenciana forma parte de la tercera generación de la familia empresaria al frente de Nealis, un holding con más de 150 años de historia, que cuenta actualmente con un equipo de 8.000 personas.

Nealis integra más de 40 empresas en sectores como el agua, medioambiente, servicios, infraestructuras y hospitality y factura más de 700 millones de euros.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, le ha entregado el galardón en la gala del décimo aniversario del premio, que ha reunido en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid a las más de 100 empresarias reconocidas a lo largo de estos diez años de trayectoria del premio para poner en valor la contribución del liderazgo femenino al tejido empresarial español.

Gimeno ha destacado que recibir el CaixaBank Premio Empresaria es "un honor y un orgullo". "Creo en un liderazgo basado en el ejemplo, la cercanía y la coherencia, porque son las personas y los equipos quienes hacen posible construir proyectos con propósito y futuro. Un camino empresarial nunca se recorre solo y nada tiene sentido si no se genera valor y se impacta de forma positiva en las personas".

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank ha puesto en valor la vocación empresarial y de liderazgo y la capacidad de superar obstáculos, así como la perseverancia y el sacrificio de Gimeno y del resto de ganadoras, que son "ejemplos a seguir".

"El emprendimiento y el desarrollo empresarial son verdaderamente clave para impulsar el progreso de la sociedad. Por eso para CaixaBank es un orgullo apoyaros como empresarias, pero sobre todo contribuir haciendo posible el crecimiento de vuestras empresas", ha afirmado.

Para premiar a Gimeno, el jurado del premio ha valorado aspectos como la solidez y el crecimiento del negocio, la innovación, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como su trayectoria y liderazgo.

Décimo aniversario

La edición de este año ha tenido un significado especial al coincidir con el décimo aniversario de los galardones, creados como una iniciativa para reconocer a mujeres líderes que, a través de su visión estratégica y capacidad de gestión, impulsan el crecimiento y la transformación de sus empresas.

Bajo el lema '10 años conectando talento', la gala ha puesto también el foco en la comunidad de empresarias que se ha ido construyendo alrededor del premio a lo largo de esta década.

Las ganadoras regionales de 2026 han participado en dos mesas redondas en las que han compartido experiencias, retos y aprendizajes vinculados a su trayectoria al frente de sus compañías.

Estos diez años del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ han permitido conocer y reconocer trayectorias que reflejan la capacidad de las mujeres empresarias para transformar compañías, generar empleo y contribuir al progreso económico y social.

Gimeno y el resto de ganadoras representan muy bien ese liderazgo que los galardones ponen en valor: una forma de liderar basada en la credibilidad, la confianza y la capacidad de transformación.

Wengage

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank.

Bajo estas premisas trabaja con el compromiso de ser un referente para sus profesionales, fomentando la inclusión y la participación e impulsando proyectos que promuevan la igualdad tanto en la compañía como en el conjunto de la sociedad. De hecho, CaixaBank cuenta con un 44% de mujeres en posiciones directivas.

El 'CaixaBank Premio Empresaria' forma parte de Wengage, el programa de diversidad de CaixaBank, que trabaja para fomentar la igualdad de oportunidades y visibilizar la diversidad dentro de la entidad y en el conjunto de la sociedad.

En el ámbito externo, CaixaBank impulsa la diversidad a través de diferentes iniciativas vinculadas al liderazgo y el emprendimiento, la innovación y la educación, el deporte, el entorno rural y la inclusión laboral.

Entre ellas se encuentran el ‘CaixaBank Premio Empresaria’, el ‘Premio A Profesional Autónoma’, los ‘Premios WONNOW’ a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM y el programa ‘GIFT, Girls in Finance & Talent’, una iniciativa pionera para impulsar el talento femenino en la banca de inversión y los mercados financieros.