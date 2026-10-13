Atitlan redefine su proyecto para el Nou Mestalla: una de las torres se destinará a oficinas y no a apartamentos turísticos

Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI), la plataforma de inversión en real estate de Grupo Atitlan, ha redefinido el formato final de una de las torres previstas en su proyecto del Nou Mestalla, el cual inicialmente estaba destinado a un hotel-apartamento. Con el rediseño, el edificio se destinará a oficinas.

Así, el edificio acogerá un complejo de oficinas "de última generación, al calor de la creciente demanda de espacios de trabajo premium, flexibles y sostenibles que está experimentando Valencia por parte de empresas, instituciones y profesionales", tal y como ha explicado la empresa en un comunicado.

La nueva torre aportará 18.000 m2 de oficinas a un complejo "llamado a convertirse en un nuevo foco de actividad, servicios y encuentro en la ciudad".

La actuación se integra en el proyecto Nou Mestalla, el gran complejo inmobiliario de usos mixtos anexo al nuevo estadio del Valencia CF, concebido para "reforzar el dinamismo urbano y económico de su entorno" y que se diseñará bajo "los más altos estándares de calidad, eficiencia y bienestar".

El edificio integrará soluciones arquitectónicas y tecnológicas orientadas a crear entornos de trabajo saludables, versátiles y preparados para el futuro, con especial atención a la sostenibilidad, la eficiencia energética, la conectividad y la experiencia de los usuarios.

Entre sus principales atributos, el proyecto contemplará espacios "amplios y luminosos", plantas flexibles y adaptables a diferentes tipologías de empresa, zonas comunes concebidas para fomentar la colaboración, y servicios vinculados a la movilidad sostenible y al bienestar.

Asimismo, Atitlan ha explicado que trabajará para que el desarrollo aspire a las certificaciones ambientales y de bienestar más reconocidas del mercado.

Según ha explicado la empresa, "la reorientación de esta torre, ha explicado la empresa, refuerza la apuesta de Atitlan por Valencia y por el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto valor añadido, alineados con la evolución de la ciudad y con una visión de largo plazo".

Además, la compañía prevé que el nuevo activo se convierta en "un referente para las empresas que buscan ubicar su actividad en un entorno contemporáneo, sostenible y conectado".

La definición técnica y arquitectónica del proyecto se dará a conocer próximamente, conforme avancen las distintas fases de desarrollo y las tramitaciones correspondientes.

Por otro lado, el desarrollo del terciario junto al Nou Mestalla integrará también en otra torre un hotel cuatro estrellas superior con 262 habitaciones, 26.000 m2 de espacios comerciales/restauración y un aparcamiento con 865 plazas.

Esta combinación de usos "permitirá configurar un entorno urbano vivo y conectado, preparado para atender las necesidades de empresas, visitantes y ciudadanía, y para complementar la actividad del nuevo estadio", ha destacado Atitlan.

"Valencia se ha consolidado como un polo de atracción de talento, empresas y actividad económica. Con esta reorientación, queremos dar respuesta a una necesidad real del mercado y consolidar, junto al nuevo estadio del Valencia CF, un complejo inmobiliario referente por su calidad, diversidad de usos y contribución a la ciudad", señala Atitlan.