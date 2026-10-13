Atitlan y ÉFER lanzan Zenit Moreras, una nueva promoción de 64 viviendas en el barrio de Las Moreras de Valencia

Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI) y Grupo ÉFER han lanzado Zenit Moreras, una nueva promoción residencial ubicada en la calle Suiza, situada en el barrio de Las Moreras, junto al Jardín del Turia y el ámbito del futuro PAI del Grao.

La promoción alberga 64 viviendas de entre uno y tres dormitorios, además de cuatro exclusivos áticos. En cuanto a los inmuebles, cuentan con una superficie que varía entre los 56 m2 y los 124 m2, además de disponer de plaza de garaje y trastero.

El residencial también destaca por sus zonas comunes, entre las cuales sobresalen el club social en la planta baja y una piscina en la cubierta del inmueble con vistas al Jardín del Turia y al Mar Mediterráneo.

El proyecto incluye un local comercial en planta baja y destina las plantas primera y segunda a uso terciario, mientras que las viviendas se encuentran ubicadas entre la tercera y la décima planta.

Zenit Moreras es una propuesta residencial pensada para disfrutar de Valencia, con una arquitectura contemporánea y unos espacios concebidos para el confort. Sus 64 viviendas destacan por sus ambientes amplios y luminosos, grandes terrazas y una cuidada selección de materiales y acabados que crean hogares funcionales, elegantes y pensados para el día a día.

El proyecto, cuya comercialización ya se encuentra en marcha de la mano de Olivares Consultores, comenzará a ser construido en 2027 y su finalización está prevista para el primer semestre de 2029.

Tal y como han apuntado desde Atitlan, Zenit Moreras supone "un paso más en la revitalización del entorno urbano del barrio de Las Moreras, ubicado entre el barrio de Nazaret y el futuro PAI del Grao".

Su localización, próxima al litoral y junto al Jardín del Turia, sitúa el proyecto en una zona en evolución hacia un espacio que combina nuevos desarrollos residenciales y terciarios.

La promoción se incorpora así a la transformación del entorno del Grao y del frente marítimo de Valencia, una de las áreas de la ciudad que ha experimentado una notable evolución urbanística en los últimos años.

Con el lanzamiento de Zenit Moreras, Atitlan continúa ampliando su actividad inmobiliaria en Valencia, donde desarrolla proyectos vinculados a distintos ámbitos del mercado residencial y del desarrollo urbano.

Entre ellos se encuentran los proyectos de transformación urbana como el PAI del Grao y el PAI de Fausto Elio.