Salen a subasta pública dos fincas de 2.100 m2 al lado del mar valoradas en 219.000 €, con un descuento del 91,4%

El portal especializado Escrapalia ha vuelto a sacar a subasta pública más de 2.100 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Sueca (Valencia), en la zona de Mareny Blau.

Se trata de dos fincas valoradas en 219.000 euros, y que sale a pujas con un descuento del 91,4%, por 18.750 euros, según ha explicado en un comunicado el portal especializado.

Para pujar por estos terrenos es necesario realizar un depósito de garantía de algo más de 4.382 euros, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores.

La subasta permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre.

Esta operación se enmarca en un lanzamiento a subasta pública con otros cinco activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis.

Junto al suelo de Valencia, se subasta suelo urbano y urbanizable residencial en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Bezana (Cantabria), y no urbanizable en Guadalajara, además de un trastero en León.

En total, son más de 300.000 metros cuadrados cuyo precio conjunto de salida se sitúa en algo más de 3,4 millones de euros, lo que supone un descuento del 76% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en 11,6 millones de euros.

Reyal Urbis

La liquidación de Reyal Urbis sigue en curso desde que se inició el plan de subasta en abril de 2024. Desde entonces, el portal Escrapalia ha lanzado a la venta 186 activos inmobiliarios.

En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 433 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación, la entidad presentó un concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, que fue aceptado por auto del Juzgado número 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013.

El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó auto de liquidación de la sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.