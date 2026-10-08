Consum invertirá 100 millones en una nueva plataforma de frescos, refrigerados y congelados en Barcelona

La cadena valenciana de supermercados Consum invertirá 100 millones de euros en la construcción de una nueva plataforma logística de 50.000 m2 que se destinará a frescos, refrigerados y congelados, y que le permitirá reforzar su capacidad logística en Cataluña.

La Cooperativa ha firmado con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Vidriería Rovira la sucesión en el arrendamiento de la parcela de 80.000 m2 que ocupaba la antigua fábrica de botellas de Damm.

Así lo ha anunciado Consum a través de un comunicado en el que también ha informado de que prevé iniciar las obras para adaptar el espacio a las necesidades de la plataforma logística a finales de 2027.

Además, dispone del espacio durante los próximos treinta años, prorrogable a cincuenta.

El inicio de la actividad se prevé para finales de 2029 y, durante sus primeros cinco años de actividad, Consum creará 150 puestos de trabajo, dando prioridad a los trabajadores de la Vidriería Rovira.

Crecimiento logístico en Cataluña

Con esta nueva plataforma, Consum "consolida" la ampliación de su capacidad logística en Cataluña, para dar respuesta a la creciente y consolidada red de tiendas de la Cooperativa en esta comunidad autónoma, así como garantizar un servicio cada vez más eficiente.

Actualmente, la Cooperativa cuenta con dos plataformas logísticas en la provincia de Barcelona, desde las cuales abastece a toda su red de tiendas en el territorio catalán, una de ellas de 42.000 m2 ubicada también en la Zona Franca y otra en el Prat de Llobregat, con 11.800 m2.

Consum sigue impulsando la expansión de su red comercial y logística en Cataluña, donde este ejercicio prevé abrir siete tiendas propias, dos de las cuales ya están operativas en las localidades de Vilanova i la Geltrú y Viladecans.

Asimismo, en los próximos meses, la Cooperativa abrirá centros en Terrassa (dos centros), Barcelona (Mercado de la Abaceria Central), Badia del Vallés y Balaguer, así como trece nuevas franquicias Charter.